NAPOKON PRIZNALI: Karić otkrio Gastozu što je odabrao Anđelu za omiljenu, on ostao u šoku (VIDEO)

Au!

Nakon Slađe Poršeline, Stefan Karić je prokomentarisao Stefani Grujić.

- Prošli puit nisi bila ovde, da se ponavljam što se tebe tiče ne želim. Mogu da komentarišem vaš odnos, ne podržavam ga kao ljubavni odnos, želim da imate normalan odnos zbog deteta, ali mislim da će ljubavnio odnos biti loš za vas. Iskreno bezveze mi je da histerišeš i vileniš, postala si majka i to je to - reklao je Karić a Stefani je izvukla mali budžet.

- Ana ti si bila mirna povučena, a sada si pokazala neko novo lice. Smatram da treba da budeš dama, a ne to što treba da radiš, ali to što vidimo te ljubomore su nam malo čudne, rušiš sve - rekao je Karića a Ana je izvukla mali budžet.

Nakon Ane, Teodora Delić je izvukla mali budžet pa se obratio Gastozu:

- Ti i ja nemamo mržnju, ali se peckamo, i to me radi, zanimljivo mi je iskreno. Sa tobom imam zdravu raspravu, zdrav sukob, i nadam se da nam to neće izmaći kontroli, a rekao sam ti što sam izabrao Anđelu za omiljenu, ti si mene čačkao ja sam ti vratio. Slažem se da si najduhovitiji takmičar ovde. Ja bih ti dao mali budžet - rekao je Karić,

- Sve sam ti rekao na novinarima, mislim da za neke stvari nisi fer, a ovde ima dijabola mnogo, što se tiče budžeta - rekao je Gastoz i izvukao mali budžet.

Autor: N.B.