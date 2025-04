Sedeo na dve, pa ostao bez obe stolice! Aneli sručila istinu Luki u lice, on načisto potonuo na DNO, a od Sandre popio šut - kartu! (VIDEO)

Haos!

U toku je debata o tome da li su učesnici "Elite" prodavali bele laži svojim partnerima. Sledeća na redu da iznese svoj stav je Aneli Ahmić.

- Nisam nešto koristila te laži. Vazda sam išla na svoju štetu, da bih njega zaštitila. Luka je koristio bele laži. Obećavao je mnogo. Pitala sam ga koja mu je potreba da ide kod Sandre. Istina je da on meni fali - rekla je Aneli.

- Nije bela laž. Pre deset dana je govorila da je ne zanima, a sada ovo. Ne znam šta je sad bela laž - rekao je Luka.

- To sam govorila kad odeš Sandri. Koristim bele laži kad kažem da neću biti sa njim. Ja želim, ali opet govorim sad da ne želim - rekla je Aneli.

- Koristim kad god ima potrebu. Tako sam isto kao i Aneli, govorio i Sandri da nikad neću biti sa njom - rekao je Luka.

- Rekao sam Darku da ću stati na njenu stranu, kako bi nju zaštitio. Evo i sad je štitim, neću reći šta je u pitanju - rekao je Luka.

- Bele laži njegove koje prodaje meni, to je što mi prosipa priče non stop. Ja sam stvorila emociju, on meni fali. Ne bih se pomirila sa njim. Bela laž je da se ne bih pomirila. Nema smisla, jer on non stop ide i prodaje laži. Ne kapiram šta je poenta. Malopre dolazi i govori: "Fališ mi". Da, da tako je bilo. I ja tebi i ti meni. Ne želim da pričam sa njim jer laže - rekla je Aneli.

- Ti se koristiš lažima. Rekao sam: "I ti meni fališ", jer ona kroz ironiju i smeh provocira. Dobacivala mi je sinoć non stop. Sa Sandrom kad sam pričao mi je rekla da ne želi da ulazi u odnos, možda ako povrati poverenje. Rekao sam joj da je to za mene bolesno da čeka tri meseca. Rekao sam joj: "Hoću da sednem sa Aneli da porazgovaram", ona nije bila za to. Ja ako imam emocije, u sekundi mogu da is*ičkaram, ali posle tražim razgovor. Aneli nije tražila razgovor - rekao je Luka.

- Pokušala sam na sve načine, ali vidiš šta čovek odgovara - skočila je Aneli.

- Naravno da neću biti sa tobom - skočila je Sandra.

- Obe su mi drage. Da nije napravila to što je napravila, bio bih sa njom u vezi. Ona takođe laže. Ja sam čovek koji se vodi emocijama. Od svoje šesnaeste godine, nikad nisam bio sam. Imao sam u isto vreme dve devojke. Ja njih ne šaltam. Ja da iznesem svoje emocije pa da dobijem korpu, neću - rekao je Luka.

- Rekao si mi da ako ne priznam emocije, da ćeš me poniziti i ići da namerno razgovaraš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić