Ljubili se u lajvu, a onda je usledio šok! Pozvali smo Filipa Đukića, priznao nam je da li je u vezi sa Anitom Stanojlović

Već neko vreme šuška se da je pobednica "Elite 7" Anita Stanojlović posle burnog raskida s Anđelom Rankovićem utehu našla u Filipu Đukiću, voditelju RED televizije, sa kojim je navodno u emotivnoj vezi već neko vreme.

Anita i Filip juče su snimali zajednički lajv za TikTok, gde su pali vreli poljupci pred stotinama njenih pratilaca koji su ih zasuli komentarima, a mnogi su ove poljupce protumačili kao zvanično priznanje njihove veze.

Đukić, međutim, Anitu ne smatra svojom devojkom. Kontaktirali smo voditelja, koji je demantovao da je sa njom u vezi.

- Ne, Anita i ja nismo u emotivnoj vezi. Družimo se ovako ponekad i to je sve, ali nismo zajedno - objasnio je Filip za Pink.rs.

Ovim povodom kontaktirali smo i Anitu, koja nije odgovarala na naše poruke.

Anđelo je prijavio policiji, pa i ona njega

Podsetimo, Anita je prethodno bila u vezi sa Anđelom Rankovićem, kog je zavolela u "Eliti". Bili su zajedno i nakon završetka rijalitija, a u međuvremenu su na njihovu vezu stavili tačku.

Njihov sukob kulminirao je tokom dočeka Nove godine, kada ga je došla u lokal u čijem je on suvlasništvu i videla ga s drugom devojkom.

- Provela sam pola dana u policiji jer se Anđelo uplašio mojih sinoćnih storija, na kojima sam napisala da sam uspela da povratim informacije iz telefona koji mi je ne razbio, nego u bukvalnom smislu smrvio, gde su ljudi u servisu mislili da je telefon pregažen kolima. U takvom stanju je bio. Iz straha šta mogu da objavim iz svog telefona, jutros me prijavio policiji za događaj od 31.12 i za navodno uznemiravanje i proganjanje njega, samo što sam došla u lokal u kome je bio, i sedela za svojim stolom. Lomljenje telefona nije spomenuo u svojim optužbama, ali zato je tu policija i advokati koji će ceo ovaj slučaj preuzeti od sada. Poneo se kukavički, bezobrazno, vulgarno, agresivno i dokazao je da je sve samo ne neki beogradski šmeker i gospodin kako je sam sebe nazivao. Toliko za sada - poručila je Anita svojevremeno za naš portal.

Prethodno je na TikToku pričala da nije želeo da opšti s njom dok su bili zajedno.

- Naš raskid je počeo od avgusta, pre nego što sam otišla na more. Ja sam potencirala raskid, nije mi bilo jasno kako si u vezi sa nekim, a niste intimni i bliski, niste ništa. Mirili smo se, on je mene molio: "Molim te, nemoj da raskidaš, razmisli. Nemoj po medijima da nas razvlače, hejteri da se slade". Stalno se na te priče izvlačio, pa nismo u vezi zbog hejtera i medija... I onda kad sam poslednji put to rekla, nije mi logično da si dva meseca napolju i nemaš s*ks sa devojkom. Tad je raskinuo sa mnom, a izgovori su bili da hoće slobodu:"Nisam navikao da budem u vezi, veza me opterećuje, imaš dete i nisam spreman za to" i tako neke stvarčice - otkrila je Anita tokom lajva koji je držala na TikToku.

Autor: Darko Tanasijević