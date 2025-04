Udarna tema jučerašnjeg "Pretresa nedelje sa Milanom Miloševićem" bila je uskršnja čestitka koja je stigla učesnici "Elite" Dragani Stojančević, koju je majka žestoko osudila zbog istopolne ljubavne veze s Jovanom Tomić Matorom. Draganu su dotukle majčine oštre reči, te je nakon čitanja čestitke pala u nesvest.

Bela kuća se podelila - i dok jedni tvrde da je majka poslala čestitku baš onakvu kakvu bi trebalo, kako bi ćerku udaljila od Matore i vratila na "pravi put", drugi pak smatraju da je bila pregruba, te da Dragana nije mala, već da u 33. godini samostalno može da odlučuje o svom životu.

- Sve što je bilo do mene, ja sam uradila. Došlo je do nje, čulo je, rekla sam sve šta sam imala - rekla nam je Draganina majka Gorica Stojančević danas, kada smo je pozvali.

- Slušala sam šta su pričali tokom "Pretresa nedelje". Kako je to ko shvatio, to nije do mene, ja da sam drugačije napisala... Stvarno joj je bilo loše, iako neki pričaju da je iscenirala. Neka slušaju šta je Mateja sinoć rekao, ja sam baš tako mislila - objašnjava ona.

U svom pismu navela je, između ostalog:"Matora je sahranila svoju majku, da li želiš i ti mene?", a mi smo je pitali da li Matoru smatra krivcem za smrt njene majke, budući da su mnogi unutar Bele kuće njene reči protumačili baš na taj način.

- Napisala sam da je Matora sahranila svoju majku, ona jeste sahranila, a kako i zašto... Ona je i sama i pre pričala:"Da sam samo slušala svoju majku". Njena majka ranije nije bila ni za jednu vezu, da Matora bude sa devojkama. Govorila je:"Da sam slušala svoju majku, ona bi sad bila živa". Ja nisam rekla da je Matora nju ubila, niti mislim tako, ali ne želim dalje izjave da dajem. Nisam skandalozna ličnost, ja sam iz normalne porodice... Sve smo joj poslali, videla je, uradila sam sve što je do mene. Svi su dobili po jednu čestitku, moja čestitka je još bila i blaga u odnosu na ono šta joj je sestra napisala, rekla je:"Nemoj decu da mi spominješ" - objasnila je Draganina majka.

Dragana je danas razmišljala da li da Matoroj čestita rođendan sutra i da li da joj da poklon, a njena majka kaže:

- To je sada na njoj, neka ona razmišlja. Ne mogu da razmišljam umesto nje. Neka uradi, na kraju krajeva, kako hoće, nije mala - zaključila je ona.

Autor: Darko Tanasijević