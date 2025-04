Zavoleo je od starta! Tozla otvorio dušu o odnosu Gastoza i Anđele: Teško će oni napolju, njegova priroda je... (VIDEO)

Svi čekaju!

U emisiji "Pitam za druga", kod Stefana Miloševića Pande i Stefana Kandića Kendija gosti su Filip Đukić, Damjan Čarapić Tozla i Boškić.

Tokom emisije Tozla i Boškić su progovorili o aktuelnom ljubavnom paru Anđeli Đuričić i njihovom drugaru Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Da li su našli neki zajednički jezik?

- On je nju od starta zavoleo. Nema to kod njega, tako je sigurno. Lik nema glume, sve što radi tamo je realno. On je nešto s*eban sad. Mislim da je to zbog ljudi. Ušao je sa namerom da se zeza, ali je ušao u pakao - rekao je Tozla.

Kako misliš da će funkcionisati njihov odnos u spoljnom svetu?

- To će biti teško. Njegova priroda je takva da se druži i ide - rekao je Tozla.

- Mnoge su pokušale da nas zavade, ali ja samo dođem po njega - rekao je Boškić.

Kakav je on bio sa Matorom?

- Bilo je to neko bazično drugarstvo. Evo koliko se družimo, ona je sa nama bila dva ili tri puta - rekao je Tozla.

- Da li bi vas iznenadilo i povredilo, da se on toliko zaljubio i da ide na putuje sa njom. Da bude ona riba koja ga je isključila iz društva?

- Mislim da to ne bi moglo da se desi. Za ostale možda, ali za nas ne - rekao je Boškić.

- Svaka ženska posla. Ne postoji ta koja će reći: "Idi sad izlazi, nemoj da razmišljaš o meni". Uvek testiraju koliko mogu da ti lupe kragnu. To je pitanje karaktera ribe. - rekao je Tozla.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić