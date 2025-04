Anđela Đuričić već šest meseci u vezi je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, kog je zavolela u "Eliti", a sada je u emisiji "Amidži šou" na Pinku dobila pitanje koje se ticalo i njenih bivši momaka.

Naime, ona je morala da ih rangira po intenzitetu svojih emocija.

- Od 1 do 10 oceni intenzitet emocija koje si osećala prema Mateji, Zvezdanu i Gastozu? - glasilo je pitanje, na koje je Anđela odgovorila:

- Mateja... Naš odnos je bio više drugarski, više se bazirao na tome... Hajde, staviću pet. to mi je nekako najrealnije, jer uvek smo tu negde bili toplo-hladno. Zvezdan, to mi je ispod nule, to je u minusu totalnom. Gastoz deset - jasna je bila Đuričićeva.

I Ena Čolić imala je zanimljivo pitanje.

- Kada bi od svih muškaraca iz "Elite" pravila idealnog, od koga bi uzela glavu, od koga telo, a od koga karakter? - glasilo je pitanje zahvaljujući kojem je Ena priznala šta bi promenila kod Jovana Pejića Peje.

- Očekuje se da kažem različite muškarce, ali stvarno mi je Peja najlepši u faci, najslađi. Karakter njegov je bilo nešto zbog čega sam ga ja i odabrala. A telo... Nije najzgodniji, ali nije mi to nešto primarno. Mateja nema neke noge, Peja ima bolje noge. Evo, gornji deo tela Mateja, a skroz donji deo Peja.

Autor: D .T.