Mislila sam da je on žrtva, a onda se ispostavilo... Aleks Nikolić urnisala Ivana Marinkovića: Kvaran je, jako loš čovek

Aleksandra Nikolić već neko vreme nije u vezi sa Ivanom Marinkovićem, sa kojim je na buran način prekinula odnos, a o njemu posle svega ima loše mišljenje.

O tome svedoče njeni odgovori u večerašnjem izdanju emisije "Amidži šou" na Pinku.

- Navedi dve osobe koje bi po kratkom poistupku izbacila iz "Elite"? - glasilo je pitanje, te je imenovala svoje bivše partnere.

- Milovana i Ivana, moje dve greške životne - rekla je Aleksandra.

Sofija Janićijević navela je Ivana kao jednu od dve najlošije osobe u kući.

- Navela bih Uroša Stanića i složiću se s Aleksandrom, Ivan Marinković. Uroš je mali provokator, ja nemam ništa protiv tih populacija, gej ili šta god, imam i prijatelje tog seksualnog opredeljenja, ali on je mali provokator. Ide za nama, pravi nam probleme, haos mi je u kući zbog njega. Ivan je dvoličan, neiskren, ima te neke loše os obine. Svaku bivšu devojku vređa, okarakteriše na loš način. Nema nijednog prijatelja godinama - rekla je Janićijevićeva, te se Aleksandra osvrnula na odnos s Marinkovićem.

- U početku sam mislila da je on žrtva svih ljudi unutra, tako je on meni sve to opisao, ali ispostavilo se da je on jako pokvaren. Pravi smicalice, jednostavno je kvaran za moj pojam. Neću da mu sudim, ali po svim postupcima... Vređa me, uvek nešto dobacuje, baš perfidno. Ne dopada mi se kao čovek i to je to. On nema prijatelja u kući da je sa njim već godinama u dobrom odnosu - zaključila je Nikolićeva.

Autor: D. T.