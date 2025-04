TATA MI JE ČOLA! Ena progovorila o legendarnom Zdravku, pa otkrila da je izgubila nevinost pre Aneli! (VIDEO)

Učesnica "Elite" Ena Čolić otkrila je u novom izdanju emisije "Amidži šou" stvari koje o njoj do sada nismo znali.

Ognjen Amidžić upitao je gošće da na tabli napišu nadimak iz detinjstva, te je ona napisala Čola.

- Pa, Čolić, Čola... Tako me i danas zovu mnogi - ponosno je rekla Ena, a voditelja je interesovalo šta joj dođe Zdravko Čolić, legendarni pop pevač.

- Ne dođe mi ništa. Tata mi je isto Čola, ali ne Zdravko - objasnila je ona.

Naredno pitanje je bilo sa koliko godina je izgubila nevinost, a sve gošće su navele 17 ili 18 godina, pa tako i Aneli Ahmić. Ena je prvo ljubavno iskustvo imala sa 16.

- 16 godina.. Šta vam je, ja sam sa osamnaest postala majka. To je isti dečko bio - objasnila je Čolićeva, te ispisala jedan od svojih životnih snova.

- Kuću na selu, konja i ladu nivu... Želim to, to mi je jedan od snova koje imam. To sve ide jedno uz drugo. Mnogo mi se sviđa taj život. Imam par snova, napisala sam jedan od - rekla je Čolićeva.

Autor: D. T.