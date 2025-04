Ovo su svi čekali da čuju!

Tokom emisije "Pitam za druga" uključila se kuma porodice Anđele Đuričić koja je želela da otkrije kakvo je stanje u Đenovićima i da li najbliži podržavaju njenu vezu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

Kuma je otkrila da su Đuričići oduševljeni Gastozom, njegovim ponašanjem prema Anđeli i da jedva čekaju nakon "Elite" da ga ugoste u Đenovićima.

- Ovde kuma Anđelinih roditelja. Ja bih htela da razgovaram sa Tozlom - rekla je ona.

- U čudu smo, nikad se niko nije javio sa Anđeline strane - dodao je Panda.

- Emisija je divna, juče sam došla iz Kotora. Htela sam da razgovaramo o čestitkama, Nenad je jako teško podneo. Nije tačno da Veselin ne podržava vezu, Bilja, Vuk svi podržavaju i obožavaju Nenada. Oni su toliko srećni jer je on nju izvukao iz teške situacije. Ona je stala na svoje noge, od njega ima veliku podršku i pruža joj neverovatnu ljubav. Ona ga jako voli i sve bi učinila za njega. Oni ovako gledaju, nekad se nerviraju kad je ona agresivnija prema njemu i kad hoće nešto svoje da sprovede, ali takav je i Vesdelin. Ona je isti otac, on je jako poznat u Herceg Novom. To je jako uticajna ličnost. Anđela je stvarno iz divne porodice. Onako kako je blata ovi iz Elite, a nisu joj ispod nokta. Ja sve razumem, imam dete i znam šta je to. On je vrlo ispravan momak od 33 godine, stoji na svojim nogama. Ja sam htela da se zahvalim Tozli koliko vodi računa. Ljila i ja smo se toliko smejale jer jaja nisu stigla, simpatično je bilo. Htela sam da kažem da su oni prezadovoljni sa njim i da ga očekuju kad se završi i da dođu da se odmore. Pozdrav za Tozlu. Neka se vole - pričala je kuma Anđelinih roditelja.

Autor: A. Nikolić