Životna priča Aleks iz Elite ledi krv u žilama: Majka je otvorila javnu kuću kada mi je bilo 16, a ja završila kao striptizeta... (VIDEO)

Aleksandra Nikolić iz "Elite" zaintrigirala je milione gledalaca svojom nesvakidašnjom životnom pričom, o kojoj je govorila u emisiji Ognjena Amidžića.

Njena majka Milosava Pravilović, koja je takođe bila učesnica "Elite", svojevremeno je priznala da je držala javnu kuću, a sada je Aleksandra ispričala kako se osećala zbog toga.

- Ja sam otišla od kuće kada je ona počela time da se bavi. Ona je meni rekla otvoreno, imala sam 16 godina. Rekla mi je da smo u jako lošoj finansijskoj situaciji, rekla mi je da će se tu raditi kao neke masaže, nije mi rekla otvoreno... Ja sam odmah shvatila o čemu se radi. Otišla sam od kuće da živim sama, jedan prijatelj mi je rekao da nije zdravo da živim u takvoj sredini - ispričala je Aleks i dodala:

- Nisam je nikad osudila zbog toga, to je bio njen način da stvori i zaradi za nas tri sestre. Nije za pohvalu, ali se ne stidim svoje istine. To je bio njen način snalaženja, kao što sam ja imala svoj. Ovo nije moralno, ali opravdano jeste, jer kad je stani-pani, borba je... Niko ti neće doći i dati sve na dlanu. Svi mi na nešto nismo ponosni u životu, ali ja ne krijem neke stvari. To sam ja, to je moj život.

Oduvek je želela da se profesionalno bavi plesom.

- Žao mi je što nisam bila poznata plesačica, bavila sam se tim profesionalno. Moj trener je bio svetski prvak u hiphopu. Trebalo je mnogo ulaganja, moja mama nije imala mogućnosti da ulaže u mene. Na kraju sam završila, kao što oni kažu, kao striptizeta, ali nije to baš tako. Hoću i da otvorim cvećaru

Autor: D. T.