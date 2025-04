KOME DA ŠALJEM PELENE, KO ME JE OBAVESTIO DA ĆU POSTATI BAKA?! Goca, Munjina mama, bljuje vatru zbog oprečnih komentara, progovorila o sinu i njegovim svađama sa Matorom: Gde je on naučio da... (VIDEO)

Goca, Munjina mama, bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji gost je bio voditelj "Elite" Darko Tanasijević, a u emisiju se uključila majka Danijela Dujkovića Munjeza, Goca.

- Danijel mene zna i moj karakter, on nas jako dobro poznaje. Mislim da je on sve shvatio kroz čestitke za rođendan kad sam mu poslala, nisam htela da crnim i blatim da bi on preskakao, izguraće i ova dva meseca. Zna on vrlo dobro šta sam ja njemu rekla, sve je on shvatio i ja samo mogu da kažem da jedva čekam da izađe, da sednemo za sto kao porodica i porazgovaramo, ja protiv njegovih veza i ljubavnih odnosa, nemam ništa protiv i ne bih da se mešam, svako bira sebi ono što mu je najbolje. Provlačilo se kako se mama Goca odrekla deteta, ne, ako je stvarno njegovo dete, ja se deteta nikada ne bih odrekla, dete je uvek dobrodošlo. Ako je njegovo, naše je, gde bi mi bila duša da se odreknem deteta...Kome da šaljem pelene?! Ko je mene obavestio da ću postati baka?! Kako sam saznala da ću postati baka, preko televizije?! Za mene su ti ljudi "N.N.", niti tu Stefani poznajem, niti sam prozborila jednu rečenicu sa njom, osim što sam dobila srednji prst na televiziji i rečenici: "nek ti mama pu*i ku*ac", to mi je bio poklon za osmi mart. Ja ne želim nikoga da pljujem, nisam ja tračara da tračam, jedno vreme nisam pratila, ali sam mnogo stvari čula - rekla je Munjina mama, a onda je nastavila:

Nikada nisam rekla da se odričem deteta, ni svog deteta se ne odričem, ja sam uz njega, on je moj. Što se tiče psovki, to nam je jako veliko iznenađenje, s tim se ne slažemo, pogotovo Jovanu, nema potrebu da je vređa, ništa mu nije uradila. Nas nije pozdravio, njene roditelje je pozdravio! Ne mogu da iščekam da izađe da vidim da li je normalne glave, mi smo tu da pomognemo, ali ne mogu da podržim ono što ružno zvuči. Gde je to naučio?!

- Zbog čega mu ove neke stvari niste napisali u pismu povodom Vaskrsa - pitao je Darko.

- Nisam mu napisala jer sam se bojala da će biti da ga savetujem i to je to. Gledam kada je Jovanin rođendan bio, rasplakala sam se, ono je jako lep gest da uđe njen otac. Ja nemam ni mamu ni tatu, ali mi se vratilo, podsetio me je na mog tatu njen otac, baš sam oplakala kada su se sreli - rekla je Goca.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić