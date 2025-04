DEMOLIRALA GA ZA SVE PARE! Bivša učesnica Elite NE VERUJE u pomirenje Stefani i Munje, urnisala Terzu kao nikada do sada: Ima žensko dete, i opet mu ništa nije došlo u onu ŠUPLJU GLAVU (VIDEO)

Ne štedi reči!

Lejdi Di, bivša učesnica "Elite 8", uključila se uživo u program emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, a u kojoj je gost bio voditelj "Elite", Darko Tanasijević.

- Da, istina je da je Danijel jako pažljiv, hoće da pomogne i da doprinese na bilo koji način. Nama znače tamo te sitnice, ta čokoladica, veš koji nam pomogne, Danijel jeste jako pažljiv, ne mogu to da osporim, ali je veliki ženskaroš. Nema ništa od te priče bajne porodice, volela bih zbog njihovog deteta, ali nema ništa. Danijel nije spreman za ozbiljnost, brak i porodicu, a Stefani je klasična lujka, divljakuša, pustiš je na ulicu da se maklja i to je to. Ne vidim ih kao par zbog njihove naravi i uopšte generalno, Stefani bi bila ta koja bi makljala Munjeza - rekla je Lejdi Di.

- Stefan Karić odabrao je Anđelu kao omiljenu osobu, kako ti to komentarišeš - pitao je Panda.

- Keti je izabrala da se vodi rijalitijem i mislim da je dobro uradila jer smo videli Stefana Karića na delu. Meni se to mnogo svidelo što je odabrao Anđelu za omiljenu ličnost jer je to bio šah-mat potez - rekla je Lejdi Di, te se osvrnula na Teodoru i Bebicu:

- Teodora, klasična...Ja Teodoru gotivim jer je ona jako...Koliko je nezrela, toliko mi je zanimljiva sa svim onim njenim flertovanjima sa muškarcima, pa se vrati Bebici, on joj sve oprašta. Vidim ih i kroz naredne sezone opet zajedno, doživljavam ih kao Zolu i Miljanu Kulić.

Ovom prilikom Lejdi Di se osvrnula i na sukob Terze i Kristine Buđevac.

- Daj mi Terzu da komentarišem, kakva Ena?! Uzela sam da gledam klip i kažem: "kakav je onaj Terza indijanac, dobio je žensko dete i opet mu ništa nije došlo u onu njegovu šuplju glavu", pa čekaj?! Kristinin otac isto to gleda kući, ti dođeš i gađaš je jajetom, meni je Terza takav idiot i takav inidijanac. On je imao velike sukobe sa mnom u "Eliti 7", ja nisam dala na sebe - rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić