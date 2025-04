VREĐAŠ MOJU MAMU, ALI ONA NIJE ZLATA PETROVIĆ, PA SE NE RAČUNA, JE L'?! Ena postavila Peju na mesto i DEMOLIRALA GA, on podivljao: Pričaj što si izbušila jezik LEZ*AČO (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje bilo je za Mateju Matijevića.

- Rekao si da misliš da Anđelini roditelji zbog svih poniženja, uvreda, vikanja i guranja ne podržavaju njen odnos, da li smeš to u facu da im kažeš - glasilo je pitanje.

- On je bio tu. Možda taj gledalac nije gledao tu emisiju, ja sam prvenstveno ustao ovde i kada je bila tema oko čestitki, ja sam to rekao Anđeli i Gastozu u facu. Smatram da više nisu podržani od strane njenih roditelja. Pozdravili bi ga da su želeli, oni ljudi znaju kakvu težinu ima taj pozdrav - rekao je Mateja.

Sledeće pitanje bilo je za Jovana Pejića Peju.

- Da li momak dok je u vezi treba da govori Sofiji u pušionici da je se*si učiteljica, da govori Aleksandri: "treba da te smuvam da bi videla neke stvari" - glasilo je pitanje.

- Neko je sedeo tu, ja mislim da je Sofija nosila naočare, neko je nekom rekao, gde sam ja prokomentarisao da je se*ksi učiteljica...Meni se nijedna devojka ne sviđa. Ima da se zezam i uživam. Ja sa Enom nisam u vezi - rekao je Peja.

- Nismo od sinoć, ovo je radio dok smo mi bili zajedno...Naravno da se to ne radi u vezi, ali ovde se nikada ne priča o tome šta on pogrešno radi i o njegovim gresima, kao da samo Jovan Pejić ma roditelje, pa da naši nisu važni jer nisu pozvani - rekla je Ena.

- Šta si ti juče radila?! Uhodiš me ovde, praviš me debilčinom - rekao je Peja.

- A sada te uhodim?! Nisi pričao da sam te uhodila. Peja vređa moju mamu, ali nije ona Zlata Petrović, pa se to ne računa, da znate. Ne intresuješ me, vrtić sam odavno zatvorila! Ja se nisam borila za ovo da budem sa njim koliko sam se zapravo borila, njegovo učešće bi bilo kao i njegov personaliti, a to je da je pi*kopaćenik. Nadam se da ti je mama ponosna što ovde tretiraš žene kao sek*ualne objekte - rekla je Ena.

- Klošarko, hajde da mi vratiš pare sada, zadužujem se da bi dao njoj, smrdo smrdljiva - rekao je Peja.

- S obzirom da smo od Matore čuli da Andrej ima veliki, mogu da ti kažem odmah da će Mrvica biti nezadovoljna - rekla je Ena.

- Nek ispriča ovde da je izbušila jezik zbog devojke s kojom je bila, pošto si bi, lez*ačo jedna - rekao je Peja.

- Hajde dođi i ispričaj što su hteli da te gepekuju. Našli su me golu i odveli me živu s 19 godina kod forenzičara...Ja sam imala drugaricu koja je živela sa mnom, bila je zaljubljena u mene, imale smo neku interakciju da smo se ponašale da smo u vezi, bila sam totalno polupana, nikada nisam imala se*s. Moja mama je saznala da smo mi šatro u vezi, sestra saznala, prenela je mamu...Ja nisam bisek*alna, isključivo sam strejt, Izbušila sam jezik za našu prvu mesečnicu, ona je izbušila nos, ja jezik, nikada nismo imali se*s, ljubile smo se i sramota me je toga - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić