U emisiji ''Pitam za druga'' Joca Novinar i Stefan Milošević Panda uključili su Filipa Reljića.

Tokom emisije uključio se Filip Reljić kako bi iskomentarisao trenuti odnos svog šuraka Mateje Matijevića i Sofi Tikačenko.

Kako gledaš na Mateju i ovo što se dešava sa Sofi?

- Može da se oseća kao kod kuće kad dođe. Sve je super, gledamo i navijamo. Ja nisam primetio da su zvanično u vezi. Svi navijaju, devojka je fina. Jedna je od finijih koje su bile u Eliti ili Zadruzi. Ko ne bi devojku za kuću - rekao je Filip.

Meni izgleda da su se jako zaljubili, ali da su našli način da se dogovore kako bi svoju vezu sačuvali, da je ne bi upropastili zli jezici. Šta ti misliš? - pitao je Panda.

- Apsolutno je moguće. Svakakvi dogovori padaju kad . Čini mi se da se taj naboj ljubavi čuva za kraj. Ima mnogo zlih jezika, koji jedva čekaju da progovore nešto za taj odnos. Jako je čuda situacija. Sve te devojke sa kojima je on bio su ga jurile i vukle za rukav. Kao da poklekne na kraju. Previše mi je damski taj odnos, a on šmekerski sedi sa strane i čeka - rekao je Filip.

- Šta kažu Maša, mama i tata?

- Ovo je prvi put da smo svi usaglašeni. Čak je i Ivana pokušala da mu suflira preko poruke: "Uvenuće ti kao cvet", mada on to možda ne voli. Nema više šta da mu se kaže. Isti bi efekat bio da uđem i kažem: "Mateja, smuvaj se sa malom Sofi", isti bi efekat bio. SVestan je da mi podržavamo.

Dragana je bila usputna, neobavezna priča. Ja sam nju upoznao u trećoj sezoni. Ona je bila uvek fina i kulturna. Bila je kul prema meni. Ne mogu da komentarišem jer je ne poznajem, a nije ni Mateja nikad spominjao u mom prisustvu

- After ili kres varijanta - ubacila se Milica.

- Da li misliš da Aneli potajno pati za Matejom?

- Ne deluje mi da pati. Ona možda više pati za tim što je odbijena. Tu ljubavi nije bilo, niti će biti, bar mislim - rekao je Filip, pa dodao:

- On je rekao da ide da pravi haos i šou. Onda kad uđeš, shvatiš da ne želiš da bude deo močvare koja se tamo dešava. Verujem da je i on to shvatio. Skapiraš da igranje znači igranje sa tuđim emocijama. On nikad nije to radio. Nije se igrao ni kad je bio sa Tarom, ni sa ANđelom, ni sa Enom. To možda nije najinteresantnije, ali je ostao čovek - rekao Filip.

