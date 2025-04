U emisiji ''Pitam za druga'' Joca Novinar i Stefan Milošević Panda ugostili su Milicu Dugalić.

Milica Dugalić nastavila je rešetanje trenutnih ukućana Elite 8, pa se osvrnula na ljubavni par, Anđelu Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

Šta Vam je to zaparalo uši? Šta ste čuli od Gastoza?

- Ono što on uvek negira, nešto što je pozitivno i što neko kaže kao istinu. Njemu se to ne dopadne, jer to nije za gledanje. On je apsolutno jutjuber. On ne može da bude igrač koji je bio nekada.

Da li verujte u odnos Gastoza i Anđele, koje je vaše mišljenje?

- Romeo i Julija. Onog momenta kad je ugledao nju, on je rekao: "Je l' Vi vidite koliko je ona lepa, kao ikona je". Ona je onda počela da priča malo više. Ona toliko falšira kad priča, toliko visoko da iritira sve. Ona je njega očarala. On nikad ne kaže ono što misli. Uvek gleda kako se ljudi ponašaju i kako ljudi koji vode rijaliti reaguju. Kad ste videli da on prvi priča. On je jutjuber. On mnogo obraza ima, okreće se kako kad treba. I ja sam razumela da je ušao kao čovek koji je zanimljiv, šarmantan i istinit. On više nije iskren, nakon svega što mu se dogodilo - rekla je Milica, pa nastavila o Mateji:

- On je jediniči čovek koji ima kodekse. On je meni rekao za Enu: "Milice, svašta ćete čuti. Molim Vas povedite računa, ona ima čisto srce" - istakla je Milica.

Kako komentarišete odnos Gastoza, Karića i Anđele?

- Ta netrpeljivost između njih dvojice se odmah osetila. Stado mora da ima vođu, a i jedan i drugi pretenduju na to mesto. Karićeva ličnost ne imponuje Gastozu. Njih dvojica se ne trpe. Anđela je kolateralna šteta, sa Gastozove strane. Karić je vrlo bistar i zna da iskoristi situaciju. Sam se bori za svoju ljubav koju ima napolju. Devojke javno pričaju da su njih dvoje imali nešto. Ali one pričaju i da je Filip imao nešto sa njom. Karićeva devojka je svesna, ona zna da pored sebe ima Omera. Omer je doktor za rijaliti. On nju samo koristi, kao crveni mamac biku, a taj bik je Gastoz. Zbog toga je Mateja pametan jer ne želi da Sofi stavi u prvi plan. Biće sve gore i gore. Nalaziće se novi momenti i tumačiće se - rekla je, pa se osvrnula na opstanak Anđele i Galeta:

- Nikada Anđela i Gastoz neće opstati zajedno. One su drugačije žene. Ona ne može da bude njegova stalna veza, Gastoz nije taj čovek. Ona je odrasla u jednoj homogenoj porodici, koja je imala tešku nesreću, a ta neška nesreća je navela na ekstremne situacije koje ona pravi - završila je Milica.

Autor: A.Anđić