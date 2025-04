Pisao joj je dok je bila sa mnom u vezi: Mateina bivša devojka razbucala Zolu, obelodanila šokantnu istinu (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' Joca Novinar i Stefan Milošević Panda uključili su Šeki, bivšu devojku Matee Stanković.

Tokom emisije, bilo je još jedno uključenje. U pitanju je bivša devojka Matee Stanković, Šeki. Ona se tokom razgovora dotakla ljubavnog odnosa nje i Matee, pa se osvrnula na Lazara Čolića Zolu.

- Mene je kasno pronašla. Pre tri godine smo se upoznale. Moram da dematujem da sama lkoholičarka. Ne znam zašto to radi, da li zbog Zole ili njene igre. Ja to nisam, radim u medicini. Ja sa njom nisam od 24. februara. Mnogo sam je volela. Buni me ovo pljuvanje. Znamo Zolu zajedno iz Beča. Nismo se družile, nego je Zola njoj pisao dok je bila sa mnom u vezi. Zola je zvao za neku korist. Zvao je da traži 50 evra i par piva. Zola je nju tipovao jer misli da ima pare, da će i papire. Je l' bitan se*s u rijalitiju. Kad je rekla da nema, tražila je par piva sa pumpe. On ima par prijatelja u Beču. On nema kud. Spava malo kod jednog, malo kod drugog. Ja sam ga uhvatila par puta na strimu, ona kaže: "Jao, sanjala sam majku", a on govori:"Baš mi je žao Matee", pa namiguje Kordi.

Što je tipovao Mateu?

- Probao je u Nemačkoj. On je prvo ušao zbog Stefani, pa je probao kod Mrvice, a onda je otkrio Mateu. Njemu trebaju papiri i novac. Ja sam nju pod broj jedan mnogo volela, podržaću je. Ja bih bila najsrećnija da je to ljubav. Zola taktizira. Je l' toliko bitan se*s u ljubavi? Čula sam šta je juče pričao. U celom ovom haosu, Zola nije iskren uopšte. Ako neko ima neku mnogo ozbiljnu nameru, zanima me da li je se*s oda toliko bitan u rijalitiju. On je njoj obećavao da hoće da se smiri, dosta mu je to bilo.

Šta si sve čula da se priča o Zoli?

- Ništa. On je jedan tip koji dođe na tri meseca, ide od jednog do drugog druga.

Da li misliš da Zola navodi Mateu na se*s da bi napravio dete i obezbedio sebi papire?

- Zbog deteta ne znam. Moje mišljenje je da bi on hteo Miljanu da pridobije. Matea je toliko pametna, da od nje ne može izvući ono što hoće - završila je Šeki.

