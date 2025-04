Burna noć u najgledanijem rijalitiju u regionu!

Sinoć je u rijalitiju "Elita" održana emisija "Gledanje snimaka" sa voditeljkom Ivanom Šopić, tokom koje je došlo do žestokih sukoba među takmičarima.

Na samom početku prokazan je klip na kom takmičari iz donjeg doma ogovaraju Nenada Marinkovića Gastoza.

- Oni su komentarisali kako je Karić dao gol, a ja mislim da je to bio autogol. Gospodin Stefan Karić ima ozbiljno čisto du*e - rekao je Gastoz.

- Iznošenje mišljenja na konto vaše situacije je šta? Naravno da mu nije bilo dobro. Jedino ti ne iznosiš svoje mišljenje. Mislim da je u ovom njihovom direktnom sukobu Stefan poentirao na prljav način. On je malo ponižen kao muškarac. Realan sam - skočio je Mateja.

Takmičari su nastavili da komentarišu sukob Gastoza i Stefana Karića.

- Sada je Karić sam rekao da ispada da je oružije u ličnim sukobima, tj. nekim određenim ljudima protiv Gastoza - rekla je Jelena.

- Ne mislim da me neko koristi kao oružije, a jedini ko je ljubomoran na Karića je Gastoz. Karić govori objektivno sve kako jeste, nije pristrasan. To je kupovina mira kako ne bi Karić iznosio mišljenje kakvo zapravo ima, on nije u potpunosti slobodan da ispriča svoje mišljenje - rekla je Aneli.

U nastavku emisije došlo je do žestokog okršaja između Sanje Grujić i Anđele Đuričić, tokom kojeg su pale teške reči.

- Na njenu žalost, moraju da budu zajedno do kraja rijalitija. Pritisak je bio mali. Njima nije Karić problem, njoj je problem njen dečko - rekla je Sanja.

- Ugasila sam je. Pu*e mu ku*ac svi. Mrze ga svi u kući. Koriste Karića, nemaju oni toliko loše mišljenje jedno o drugom. Ljudi koji sede oko Karića ga mrze. Ne mogu da verujem da je ovo Mića rekao. Mi treba ovde da ustanemo i da kažemo ono što su rekli Uroš i Aneli. Jedino bi tad bili ispravni. Gastoz to ne misli i neće dobiti to što on ne misli. Kad kaže ono što misli napdanu ga. Zamisli da ne kaže ono što misli - rekla je Anđela.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi dao svoj sud o odnosu Nenada Marinkovića Gastoza i Stefana Karića.

Ovo meni više nema veze sa odabirom omiljene ličnosti, ovo mi liči da žele da Gastoz kaže ono što oni hoće da bi ušao u sukob sa njim, ovde je sve prešlo opet na sukob Đedovića i Miće. Šta je bilo sa Aneli i sa Mićom, pre neki dan su se izvređali, šta se druže sada?! Svaki put je problem Đedović - rekao je Bebica.

- Ovde se na klipu priča kako Anđela gaji nešto prema Stefanu, a on sada priča da Stefan gaji, ovaj ni za šta nije validan - rekla je Aneli.

- Što se tiče njih dvoje, mislim da ljudi oko Karića imaju veću netrpeljivost i gađenje prema njemu, nego Gastoz, a to su dokazali time što ga huškaju da kaže nešto, misle da isto misli kao Uroš - rekla je Anđela.

- Ima pravo da pisne ovde, nego da se prisetimo da je oduzela muža jednoj ženi - rekla je Aneli.

- Znaš li zašto sam ja besna?! Aneli, nećeš biti u našoj vezi, nabijala si mu se na polni organ, oterala sam te...Danas, kada je bio Gastoz bio u crvenom, ćutala sam čitav dan, Jordanka je ovde skočila da odbrani Nenada, Aneli koja je skočila: "Šta se ti mešaš, šta ti odvajaš?", to je tako odvratno, likuju tako - rekla je Anđela.

Stefan Karić dobio je reč u emisiji "Gledanje snimka" nakon haosa koji se desio i svima jasno stavio do znanja da prekida svaki kontakt sa Anđelom.

- Pušači ku*ca su nesvesno uvredili i svoje ljude. Ja se distanciram od nje iako mi nemamo nikakvu komunikaciju. Da ne bi devojka dobijala pitanja zbog gluposti, sad nećemo imati apsolutno nikakvu komunikaciju. Ljudi su više u svojim ličnim sukobima. Počinjem da sumnjam da je ova utakmica nameštena. Svoj cilj sam ispunio pred ulazak. Ne takmičim se. Toliko je sve smešno, veštački i bljak. Ko je uopšte podelio gornji i donji dom? Jedostavno se sprečavam time što se ljudi dele da iznesem svoje mišljenje. Povlačim se, predajem se. Ja ovde ispadam kao najomraženiji. Ne želim da se dovedem u situaciju da se ljudi kompleksiraju. Ja to nikad nisam nametao, nikad nisam delio ljude, sa svima sam se družio. Ne želim da mi se pominje ni Andrea. Otvorila mi se kladionica, stigla mi je slika da je ona na čelu svih mojih dragih ljudi. Nisam ni sumnjao. Hoću ovim da zaštitim i svoje drage ljude. Da sam slušao lepo o njima, nikad ne bih to uradio što je Mića uradio. Aneli, hvala ti što si me navela u Amidžiju. Time što si me navela, ne smatram da bi želela da budeš sa mnom. Gastoze u nekim pomemntima, nisam pokazivao mržnju. Danas sam te ja smirivao, nemam nikakvu mržnju - rekao je Karić.

U nastavku emisije prikazan je snimak na kom Ena Čolić ljubomoriše Jovanu Pejiću Peji zbog Aneli Ahmić. Njih dvoje su nakon toga zaratili, a onda se umešao i Nenad Marinković Gastoz, pa je nastao ozbiljan karambol.

- Šta je problem, šta ti je Pejo, šta si ti sveti Peja?! Imaš li ti nešto u životu da ispričaš a da nije Đoković?! - rekao je Gastoz.

- Ja nisam došao ovde da vraćam dugove, moji mama i tata ništa nisu prodali - rekao je Peja.

- Kome se ti ku*čiš balavcu jedan?! Nađi čiste čarape, promeni gaće indijancu mali jedan, je*em te u usta mala - rekao je Gastoz.

- Je l' te je komšija pravio?! Dušu mi nećete uzeti nikada - rekao je Peja.

Nenad Marinković Gastoz nastavio je sukob s Jovanom Pejićem Pejom i na reklamama, te je tako obezbeđenje uletelo kako ne bi sukob eskalirao.

- Ja se brinem o tebi idiote jedan - rekao je Gastoz.

- Ti si bio sa Enom i sada je braniš, dokazao si sve - rekao je Peja.

Kad se voditeljka vratila u Belu kuću Peja je nastavio da pravi haos, pa je u jednom trenutku uzao i pobacao sav novac koji je imao.

- Ja sam je izvređao. Rekao sam joj da je klošarka, jer stvarno smatram da jeste. Ovo traje 8 meeci. Ne tiram nikome ja*a, ona se ovde za*ebava sa mnom, uzima uvek isti scenario, pa posle emisije dolazi da mi plače. Nemaš svoje dostojanstvo! Hoćete da vam donesem da vidite ko nema para!? Evo vam pare! Naučili ste da živite sa parama, evo vam pare. Ja nemam, ja sam klošar. Bitno je da me ova devojka ponižava, ona mi je dala. Ponižavaš me ovde, majku mi vređaš, neću da ti ćutim više - vikao je Peja.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima novi video klip na kom su imali priliku da vide razgovor Luke Vujovića i Sandre Obradović u izolaciji.

- Naravno da mi nije svejedno ovde...Kad sam čula njegov glas, izmamio mi je osmeh na lice. Nisam ništa strašno videla, gore mi je bilo kada smo bili zajedno. Ja kada sam sa Lukom, ne volim da me neko pravi budalom, više volim da završim odnos, iako će mi biti teško. Ja sam pomislila na to, jer kada bih ga ja podizala, on bi se podigao, mi bi pravili kaficu, odmah bi se probudio, malo jeste hladan. Ja sam tog stava da on nešto prema njoj oseća. Uvek sam se pitala, zbog čega rizikuje naš odnos, ta naša neka osećanja za koja ti pričaš da osećaš prema meni?! Naravno da ga jedva čekam videti i on meni ovde fali, ja to i govorim ovde. Ne moramo mi više biti zajedno, zaista nemam poverenje - rekla je Aneli.

U toku emisije "Gledanje snimaka", ukućani su videli klip gde je Danijel Dujković Munja ispričao šta radi krijući od Stefani Grujić.

- Ne mogu da verujem. Šokirana sam da sam ja neka opasnost. Nisam nametljiva, ne nabacujem se, nisam provokativna. Nikad nisam osetila sa njegove strane - rekla je Aleksandra.

- Nije problem bila Aleksandra niti parče hleba, nego ono što Munja radi. Laže me za sitnice, kao i prošle godine. Ja ga pitam: Hoćeš dati?", on kaže: "Neću", a onda se okrene i da. Nije problem ni Aleksandra, niti bilo koja druga devojka. Bitno je samo poverenje - rekla je Stefani.

Sledeći snimak koji su takmičari pogledali bio je razgovor Jovane Tomić Matore i Đoleta VIP Kralja o ponašanju Dragane Stojančević.

- Usrećila me, dala mi je snagu da nastavim dalje. Nisam ni posumnjala. Najlepši mogući poklon mi je dala. Mnogo ga volim. Kako da je ne zagrlim nakon toga? Neću više da pričam na temu Dragane. Smeta mi kada moju situaciju komentarišu kao sprdnju. Najmanje što mi je bilo potrebno jeste da se zaljubim. Napravile smo sranje, i da se njena keva oseća loše. Danas mi je i Mića zamerio, neću dolaziti u Pab. Izbegavaću i njeno društvo i neću pričati o njoj. Malopre mi je najviše zasmetalo šta je rekao. Znam kako se ona oseća. Imam potrebu da joj kažem kako mi nedostaje. Kritikujete me, imam pravo. Nemam problem da me iskritikuju, ali to je jače od mene - rekla je Matora.

- Nek plače, boli me ku*ac. Ova veza će rasturiti dve porodice. Ona se pi*a po svojoj majci. Majka je svetinja! Je l' ovo sreća? Sreća je kad je srećna i ona i majka, a ne samo ona. Preči je neko koga poznaješ dva meseca od majke?! Ovde se žena meša u vezu dve devojke! Ja sam protiv toga, nek me čitav svet razapne! - vikao je Mića.

U nastavku emisije došlo je do žestoke svađe između Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević.

- Mislim da se moji momci krste sa tri prsta, nije im dobro bukvalno s kakvim blamom sam bila. Devojka ima 20 godina, mala Kristina, da je tako vređa. Mene zaboli šta sam ja tražila sa njim, ta moja procena?! - rekla je Sofija.

- Osam meseci laganja u rijalitiju, nije Atmir Alba, nije Dejan Trajkovski, kako joj se zove taj dečko?! Ti mene da tužiš?! Tebe je Bog tužio - skočio je Terza.

- Da nije bilo tog odnosa, na drugi način bi me ljudi gledali. Mateja je lepo rekao kada je rekao Terzi da ga je sramota da mu bude drug, isto imam neki osećaj da je mnogim ljudima sramota da pričaju sa mnom o ozbiljnim temama. On shvata da je blam i prizna nekada - rekla je Sofija.

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Jovana Tomić Matora ogovara Aneli Ahmić.

- Ja sam otišla na rođendan, ja sam rekla Matoroj da ću pričati sa njom. Naravno da sam otišla na rođendan, htela sam čuti i čestitke, kontala sam da će Sita pisati ili Ermina provući. Ja je slušam kako sam joj se ja obraćala, ne, ona se meni obraćala u pabu. Da smo se pomirile, nismo, prihvatila sam da ću do kraja nositi: "šta si oprostila ovome ili onome", danas sam osuđena što sam otišla na rođendan, sutra nešto drugo. Nisam ništa zaboravila, ja sam njega zavolela kao čoveka. Gledaću da se ne sukobimo, da ne idemo dublje, da se na dalje ne svađamo baš zbog tih stvari koje smo prošli zajedno i nakon svega, ne osećam ni trunku mržnje. Na mene ne može niko da utiče, niko spolja, niti me zanima. Da ja njega pogledam, pogledam kao i on mene, mi se gledamo non stop - rekla je Aneli.

- Slažem se sa Aneli, isto tako smatram da svi koji komentarišu sa strane, nije naša svađa kao dve osobe iz beton lige, nije zanimljivo. Njoj je jasno šta joj zameram. Vidim da je najveći problem s kim Đedović priča i šta Đedović radi i kome će Đedović da oprosti. Ne bih se složio da je između Matore i Aneli bilo samo zbog nekih poruka, pale su uvrede na ličnom nivou, a između mene i Aneli nisu pale na toj osnovi - rekao je Đedović.

Svađa Jovane Tomić Matore i Aneli Ahmić se nastavila.

- Neću da budem igrač drugog razreda, hoću da imam stav, ako ga neko nema, ja hoću! Ona priča o tome da ne čeka čestitke koje čeka - rekla je Matora.

- Za pojedinačne stvari koje smo u besu izgovarali, za neke postoji, a za neke ne postoji objašnjenje, ne želim da se pravdam ovim ljudima ovde. Njoj Anđelo je*ao devojku, ona bila bff sa njim, oni imaju pravo da mi nešto zamere?! O čemu mi pričamo?! Oni su u bestežinskom stanju - rekao je Marko.

- Ja sam jedina na nominacijama rekla da mi je žao što su se posvađali jer su mi oboje dragi. Meni je katastrofa da Matora i Aneli komuniciraju, da je ona bila na rođendanu njenom, izgleda mi kao da ih veštački drže da se druže - rekla je Jelena.

U nastavku emisije ukućani su pogledali klip kako Milena Kačavenda, uplakana, priča o Ivanu Marinkoviću.

- Koliko ja vidi ovde nisam samo poenta ja, nego njeno kompletno nezadovoljstvo. Ona mnogo voli Šiša bar i darka, i bilo bi strašno da ona propusti taj poziv, a ja volim debatu. Ona ima frustraciju, jer nije toliko često kao ja u debati. Ona reaguje na moj glas. Ja nemam problem sa ovim učesnicima - rekao je Ivan.

- Čovek je oboleo i opterećen. Žali Bože što nema jednom nedeljno jedan ring da ga polupam kao pi*ku. Njega je Jelena malo tukla. Sa ovakvim ne možeš da se svađaš na kvalitetan način. Da sam ovde pet godina i da sam glupa kao ku*ac i bez dinara, ja bih se ubila. Ti si običan pu*ikander. Da ti mama i tata nisu ostavili 32 kvadrata, ne bi imao gde. Ti si jedan običan šljam - rekla je Kačavenda.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima novi video snimak na kom su imali priliku da vide svađu Marka Stefanovića i Sanju Grujić.

- Ja bih preporučila svakom ovakvu svađu...Ne sećam se, eto, toliko mi je značajno - rekla je Sanja.

- Nije fora sa cvikama nego s kačketom, to je da je Sofija rekla da je mnogo lepši bez kačketa, on ne nosi kačket zadnjih osam dana, pa je zato i rekla: "duva vetar" - rekao je Bebica.

- Ti ne možeš da mi pričaš o mom odnosu, tvoj odnos smo videli, idi uhodi svoju devojku - rekao je Marko.

Nakon emisije Marko Stefanović divljao je po imanju, te je tako Sanja Grujić došla a on je zaurlao.

- Šta mi ti pametuješ ovde, ti si kriva! Što mi to spominješ nakon svega što je rekla - urlao je Marko.

- O tome smo pričali - rekla je Sanja.

- Pun mi ga je ku*ac, ne mogu da ih vidim očima! - urlao je Stefanović.

Marko Stefanović više nije mogao da izdrži Džordine uvrede, te je tako prišao i pljunuo je, a obezbeđenje je uletelo munjevitom brzinom.

- Ti ćeš mene da pljuješ klošarčino jedna, zato i spuštaš loptu sa mnom, udomljeni keru - vikala je Džordi.

Marko Stefanović pokazao je da ide putem Sanje Grujić, te je tako uvredio Gastozu pokojnu majku.

- Je*em te u usta smrdljiva, pi*ka ti materina, je*em ti mater odvratnu u pi*ku- rekao je Stefanović.

- Evo pokojne vređaš, hajde m*š, svaki dan vređaju pokojnike, šta je ovo, dokle više bre - urlala je Anđela.

