KARAMBOL! Gastoz ušao u crveno, pa se zaleteo na Kordu, Anđela urliče iz petnih žila: Rado, da li Vam je muž svet? (VIDEO)

Rasulo tokom nominacija!

Upravo su počele "Nominacije" u kući Odabranih, koje je započela Matea Stanković.

- Osoba koju ću da nominujem je Sanja. Za nju mislim da je najgora moguća osoba u ovoj kući, čak gora i od Đoleta kojeg ne mogu očima da vidim. Prevazišla je sve granice šta izgovora drugima, kakvu rečenicu je sklopila za svog dečka. Jako odvratno ponašanje, spletkarenje, fejk svađe. S*re mi se od njihovog odnosa i idealne ljubavi - govorila je Matea.

- Postoji jedna osoba u kući koju bih nominovala, ali je sa nama ovde. Osim toga ima par ljudi u kući koje bih nominovala, ali moram da se osvrnem na Sanju i Marka. Ja sa Sanjom nikad nisam imala korektan odnos, videla sam odmah da je zlo. Meni je rekla da ću da završim kao Ksenija Pajčin, aludirala je više puta na moju porodičnu tragediju... Mom dečku je izgovorila da će u septembru biti u kolicima. Pored svega što je nama rekla prešla je sve granice kad je rekla za svog dečka da je niskobudžetna džukela koju je udomila. On nije ništa bolji, lik koji je prodao svoju porodicu. On je ovde došao bukvalno da proda svoju familiju, ali i oni koji pljuju sina nisu mi bolji. Ja dok nisam čula kakve stvari on izgovara mislila sam da je drugačiji. Juče ujutru ga je podstakla i iz čista mira pljunuo Jordanku u facu, devojčicu od 25 godina. Oni žele da budu nominovani da bi rekli da mi njih vređamo. Ja nisam osoba koja provocira i dobacuje ljudima, za mene je to blam i ne volim ljude koji to rade. Sanja je jutros došla u krevet kod Uroša i budila ga. Počeo je kao i ona da pominje mrtve i psuje ih. Oni su mi dno dna. Bez obzira što mi je Sanja svašta izgovorila ja ću da izaberem Marka jer je jutros psovao njegovu majku. On mu ništa nije rekao samo je stajao sa Jordankom, a on je počeo da mu psuje majku. Gastoz je juče ceo dan trpeo uvrede

- Ti si prvi počeo - dobacio je Korda.

- hoćeš mi da nastavimo ili ne? - pitao je Gastoz, pa krenuo na Kordu.

- Imaš sreće jer njemu nije dobro - vikala je Anđela.

- Ja sam samo rekao da je prvi počeo -

- Provociraš ga - doidala je Teodora.

- P*čko jedna, da li su ti onu stvar stavljali u zatvoru? Rado, Vama ću da objasnim. On svaki dan psuje pokounike, da li vam je muž svet? Ja ne mogu više - vikala je Anđela.

- Kako ja kera dovedem do ludila - poručio je Korda.

Autor: A. Nikolić