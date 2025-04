Sprema se haos! Anđela konačno progovorila, razveza jezik o Kariću i momku iz Igala, a onda najavila tužbu za Osmana (VIDEO)

Tenzija je u vazduhu!

Počela je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Anđelu Đuričić kako bi ispričala sve o svom odnosu sa Stefanom Karićem i vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Karić je rekao da si ti svesna nekih Gastozovih stvari, ali da ćutiš o tome. Da li znaš na šta je mislio Karić? - pitao je Darko.

- Mislim da je to meni zasmetalo, pa sam ja pitala par pitanja. Naravno da ne delimo za to mišljenje. Skapirala sam da je mislio da sam ja svesna da je on folirant u vezi sa mnom, ali to mi nije jasno. Ja sam tako protummačila. Ja ne verujem u te stvari, jer bih onda i ja bila folirant - rekla je Anđela.

- Iole pametan čovek može shvatiti i videti neke stvari. Zato sam mislio da se razumemo, smatram je inteligentnom. Ima dosta primera, ne bih ulazio u to - rekao je Karić.

- Kako gledaš na to što je rekao da ti Gastoz bežite od nekih greški u vašem odnosu, a da i dalje niste došli do rešenja, nego da gurate pod tepih? - pitao je Darko.

- Mi nismo mogli da pobegnemo od problema. Kad god se meni njegov postupak nije dopao, imala sam reakciju u istoj sekundi. Stvarno ne mislim da smo izbegli i jedan problem. Jesmo imali turbulentan odnos jer nismo bežali od toga da imamo probleme. Od trenutka akda su svi saznali da smo u vezi, mi sve naše probleme rešavamo odmah. Kad smo se bolje upoznali i prihvatili mane i vrline jedno drugog, počeli smo da funkcionišemo. Kako da sakrijemo to? Ne kažem da smo harmonični 24 sata - rekla je Anđela.

- Iznervirao te kada je navodio primere poput Keti njenog odlaska, šta te tačno pogodilo? - pitao je Darko.

- Ne možeš nikad da uporediš njegovu sliku sa Keti i naš odnos. Vređa me to. Ne može niko da se uporedi sa našim odnosom - rekla je Anđela.

- Koliko te bole Osmanove tvrdnje da ste ti i Stefan imali nešto posle Filipovog rođendana? - pitao je Darko.

- Njega će da sačeka jedna ozbiljna tužba. Hvala Stefanu što je rekao da će da plati poligraf da to dokaže. Ja njega ne poznajem. Znam ga samo sa društvenih mreža. Čula sam da ima loše mišljenje o meni i da me pljuje, ali takve stvari da izmišljaš, da sam se*sualno opštila sa njegovim sinom, to je katastrofa. Treba da ga bude sramota. To je laž. Hvala Stefanu jer je bio iskren. Ne znam zašto je to uradio. Vrlo je očito da ima pik na mene. Zašto, ne znam. Stvarno sam u šoku bila. On je čovek koji je otac i mislim da je ostvaren na mnogim poljima, da se bavi sa devojkom koja može ćerka da mu bude. Da bi ustao njegov sin kako bi demantovao oca. Neću ništa reći iz poštovanja prema Stefanu. Koliko sam razumela da se on ogradio od toga da je Stefan bio tad zauzet. On nije bio zauzet. Mislio je da ne može tad da našteti sinu, ali sad može. Ja vidim da Stefanu nije prijatno, jer i on zna da je to zaista laž. Ja bih razumela da sam ja njemu nešto uradila. Normalno da sam bila ljuta, jer ne vidim šta sam nekome uradila loše da te stvari radi. Razumela bih da je neki možda mlađi dečko, ali izgrađenog, odraslog čoveka ne. Ne mogu da nađem opravdanje. Gastozu nemam šta da se opravdam, jer apsolutno ništa nisam radila. Mi pričamo o tome kao da on ima brak kod kuće i ja. Da je bilo tako, pa šta?! Sve što je Luka rekao je laž. Sve i da je istina to što je Luka rekao, nikad ne bih spomenula momka koji je iz Igala. Smešno mi je - rekla je ANđela.

- Pošto ona daje odgovore na kašičicu, ja sam ispao glup - rekao je Nenad.

- Rekla sam da ne postoji dečko iz Igala. On mi kaže u sred rasprave sa Stefanom, on mi postavlja pitanje. Šta treba više da demantujem? - nastavila je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić