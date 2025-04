Igalo je deo Herceg Novog: Anđela tvrdi da je Luka lažov, zamerila Gastozu jer traži od nje da DEMANTUJE njegovu priču (VIDEO)

Nerelno!

U toku je emisija "Pitanje novinara", Nenad Marinković Gastoz je ustao kako bi prokomentarisao to što Anđela neće da demantuje da je imala dečka u Igalu.

- Ja glup se u tom momentu raspravljam sa Karićem i ja kao glup objašnjavam da ne treba da veruje Luki. Meni nije jasno šta je njoj poroblem kada sam joj ja rekao da dematuje - rekao je Gastoz.

- Meni je nerealo da on mene treba šesti put da demantujem, nije mi realno da ljudi veruju nekome a ne veruju meni. Meni stalno dobacuju ovde nije mi jasno zbog čega - rekla je Anđela

- Ona ovde kupuje vreme - rekla je Rada.

- Anđela da li si imala dečku u Igalu ? - upitao je Darko.

- Nisam u Igalu, Herceg Novi je opština, Igalo je mesto u Herceg Novu, ja nisam imala nikoga odatle. Šta treba da pričamo o čoveku koji ne postoji, ispada da ja moram da demantuje milion puta, zbog Nenada. ja sam milion puta demantovala, ali ja nisam ovca za šišanje, meni veruje moj dečko, drugi me ne zanimaju. - rekla je Anđela pa dodala:

- Mene ništa više ne iznenađuje, niti povređuje. Šta ja imam sa tim da li Karić veruje Luki ili meni, ma baš me briga. Ja znam da ne postoji bivši dečko iz Igala, mene je briga samo šta moj dečko kaže i misli, ostalo me ne zanima. Možda je on stekao lepo mišljenje o Luki - rekla je Anđela.

- Što ne bih verovao, logično je da je Anđela bila sa nekim iz Igala, HErceg Novog, Budve, ćudno mi bilo da nije bila, to je kao da sam ja bio sa devojkom sa Zvezdere - rekao je Karić.

- Devojko rekla si da si imala dečka sa Igala, a sada kao nisi - dodao je Marko.

Anđela je ušla u sukob i sa Markom Stefanovićem i Radom Vasić.

- Marko je rekoa da te je uhvatio u kontradiktornostima vezano za dečka iz Igala - rekla je Darko.

- Nek pozdravi porodicu i nek kaže za koliko ih je prodao. - rekla je Anđela.

Autor: N.B.