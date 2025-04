Zlata je poznata pa je zvučno kada je psujem: Ena priznala da Peji ne prelazi preko psovanja majke, zaboravila šta je ona njemu sve govorila (VIDEO)

Nerealno!

Ena Čolić je tokom razgovora sa Darkom Tanasijevićem otkrila da je Peja njoj psovao majku:

- Јa nisam želela da se to zna, on je meni rekao j ti mamu smrdljivu, onu u pi*ku i ne znam šta, a ja njemu nisam psovala majku jer sam mu obećala da to neću da mu kažem. On je celoj kući j mamu. Mene je srela Milena tada i rekla mi da ljudi prave frku da bi komentarisali, a ja sam njemu rekla da se to nije desilo, da se pravimo da se to nije desilo, a ja nisam ni htela da se priča o tome svemu. Meni su svi govirili da sam ja psovala Zlatu jer je ona poznata, a moja mama nije poznata, pa nije bitna. - rekla je Ena pa se osvrnula na odnos sa Matejom Matijevićem:

- Mateja je meni pravi prijatelj i znamo svi da ja njega volim. Ja mnogo navijam za odnos njega i Sofi. Peja može da se ljudi do prekostura zbog Mateje, koji mene nikada nije uvredio, a Peja ne stoji uz mene, on me je vređao. Ne znam da li je foliranje Pejino bilo kada je naveo Mateju kao najboljeg frajera ili ovo sada.

Autor: N.B.