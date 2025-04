Rastavili ih na činioce: Dača najavio raskirnkavanje Sanje Grujić, otkrio detalje iz njenog života (VIDEO)

AU!

Ena Čolić je komentarisala Marka Stefanovića i Sanju Grujić.

- Iskreno sada kada su galamili razmišljala sam, a o Sanji mislim sve najgored, ona manipuliš Markom, on je u trenutnu smislila kao da se izvuče iz svega. - rekla je Ena.

- Sanja me je proklela, sa rečenicom " Dabogda pao i slomio glavu" trećeg dana Vasrksa mi je to rekla,, protiv Marka nemam ništa, on je podlegao njoj i njenim rečima. Ona ja završila školu u Tutinu, tek ću krenuti da pričam o njoj sve i svapšta - rejo je Dača.

- Svakakve neistine se ovde pričaju, pogotovbo za moju majku, kako ja stavljma menstruaciju u kafu Marku, tragčično je - rekla je Sanja.

- Dosta je meni više tih priča i svega, ovi nama bacaju magije konstantno, to ne moževe više da se podnese - rekao je Marko.

- Ma vi ste užasni, nasilnici - govorila je Jordanka.

Autor: N.B.