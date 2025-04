Gastozov drug hitno reagovao nakon njegovog rata s Pejom: Nisi veći čovek ako se hvališ maminom i tatinom imovinom!

Osolio po bivšem cimeru!

Tokom emisije ''Pitanja novinara'', došlo je do žestoke rasprave između Nenada Marinkovića Gastoza i Jovana Pejića Peje.

Naime, nakon što je Marinković istakao da je Pejić evidentni kockar, što potvrđuje i Ena Čolić, koja ga je neretko tako i nazivala, on je pobunio te je šokirao načinom na koji je želeo da ponizi cimera. On je zauzeo gard, te se pohvalio time što ima nekoliko nekretnica, aludirajući na to da je Gastoz po tom pitanju daleko ispod njega, što je izazvalo nevericu među učesnicima.

Ovaj njegov potez prokomentarisao je i bivši učesnik Elite, Lule Bahanalija, koji je dao svoj sud o novonastaloj situaciji.

Lule je na svom Instagram storiju svima stavio do znanja da je zgrožen Pejićevom izjavom.

- Kad nemaš nikakve argumente, pominješ imovinu od tate i mame i time ispadaš veći čovek?! - kratko je napisao Bahanalija.

Autor: S.Z.