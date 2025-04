Šok!

Bivši učesnik Elite, Lule Bahanalija objavio je na svom Instagram storiju prepisku sa Stefanom Kordom, u kojoj se jasno vidi da je iskoristio trenutak dok je njegova devojka u najvećem bolu i patnji sahranjivala oca, kako bi zvao nekadašnjeg cimera u provod, što je njega šokirao.

Lule se povodovom ovoga oglasio za portal Pink.rs te je oštro prokomentarisao Kordion postupak.

- Kao što se može videti, ja sam izjavio saušeće Anini, njenoj porodici i njemu. On mi je prosledio svoj broj kako bih ga zvao, ali sam mu rekao da sam sprečen da ga u tom trenutku pozove. Zatim me je pozvao preko Instagrama, pitao me je šta radim, te sam mu rekao da idem u izlazak da pije, a on mi je rekao:''možeš da dođeš po mene, pa da idemo zajedno u provod''. Mene je šokirala njegova izjava, ostao sam zatečen. Ovo je najblaži način na koji mogu da prokomentarišem njegov postupak - zaključio je Bahanalija.

Autor: S.Z.