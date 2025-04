STIGLE VESTI IZ ĐENOVIĆA! Sada je sve jasno - Pozvali smo Velišu Đuričića, evo da li podržava Anđelu i Gastoza!

Svi su s nestrpljenem iščekivali njegov sud!

Tokom proslave pravoslavnog vaskrsa u Eliti, učesnici su imali priliu da čuju šta nihovo najdraži imaju da im poruče. Kada je reč o Anđeli Đuričić, nju je posebno potresla čestitka njene porodice, jer je izostao pozdrav upućen njenom partneru Nenadu Marinkoviću Gastozu, te su odmah počele spekulacije i od ostalih takmičara o tome da njeni roditelji ipak ne žele njega za zeta.

Anđela je i tokom noći za nama, u emisiji ''Pitanja novinara'' otvoreno priznala da oseća veliki teret zbog toga jer živi u neizvestosti, te i je istakla i da zamera roditeljima jer se nisu izjasnili po pitanju njenog emotivnog odnosa.

Njen otac, Veliša Đuričić rešio je da stane na put nagađanjima i konačno otkrije šta misli o vezi svoje naslednice.

Veliša kratko i jasno poručio šta ima, kada je reč o odlukama njegove ćerke, te je sada definitivno jasno da podržava njen izobor.

- Pozdržavamo Anđelu, svaka njena odluka je naša odluka. Ona ako je u vezi, mi to podržavamo i to je to - kratko je poručio Veliša.

Autor: S.Z.