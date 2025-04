Aktuelni učesnici "Elite 8", ljubavni par Sanja Grujić i Marko Stefanović već mesecima unazad govore o svom idealnom odnosu u spoljnom svetu, no, međutim, izgleda da misle da fanovi i gledaoci imaju amneziju, te su sada isplivali dokazi da to baš i nije tako!

Sanja Grujić naknadno se uselila u Belu kuću nakon svog dečka Marka Stefanovića, iako mu je obećala da će ga kod kuće i čekati, a dogovor je prekršila jer, kako je istakla, nije više mogla da ga gleda samo preko malih ekrana, već joj je mnogo nedostajao i rešila je da se useli na imanje u Šimanovcima ponovo.

Njih dvoje, mesecima unazad, učesnicima, ali i gledaocima, svoj odnos u spoljnom svetu predstavljaju kao idealan, iako to nije slučaj, s obzirom na to da su se raskidi dešavali u nekoliko navrata. Te tako, jedan od tih raskida bio je i onaj koji je šokirao javnost, kada je Marko, kao grom iz vedra neba na svom instagram profilu objavio da je došlo do njegovog i Sanjinog raskida.

- Neću da čujem za tu gaduru više u životu. Zamolio bih vas da mi više ne šaljete poruke vezano za nju i da prihvatite da je kraj - poručio je Marko, dok se Sanja nije oglašavala ni tada na ovu temu.

Tom prilikom, kada smo pozvali Sanju, ona je u izjavi za naš portal tvrdila da je Marku profil hakovan. Kako bi utvrdili da je ovo zapravo istina, mi smo pozvali i Stefanovića, koji je tada, pre 10 meseci, demantovao svoju sadašnju devojku.

- Marku je hakovan profil, sigurna sam u to - bilo je sve što je Grujićeva želela da otkrije za Pink.rs, a kada smo pozvali Marka, on nam je rekao svoju stranu priče i demantovao ove Sanjine navode:

Ma kraj je. Nije mi hakovan profil, izmišlja jer je kao i uvek svesna šta je uradila i šta je izgubila sa svojim prljavim jezikom.

Autor: Nikola Žugić