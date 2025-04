BILA JE PLAVA DOK JE IGRALA OKO ŠIPKE: Drug Mime Šarac raskrinkao burnu prošlost Sanje Grujić!

Nije se libio da iskaže svoj stav!

U novoj epizodi ''Pitam za druga'', voditeljski para Stefana Miloševića Pande bili su Nina Prlja i drug Milane Šarac Mimas.

Da li si ti mogao da povežeš odnos Mimas i Gruje?

- Meni se lično nije dopadalo to što pije. Nikako mi to ne ide uz nju. Kad on više popije, oni se posvađaju. Mene je slučajno jednom Gruja gutnuo dok je bio pijan. Oni se raziđu kratko kad se posvađaju. Mislim da nikada pre nisu varali jedno drugo. Mimas nikad nije Gruju ogovarala u društvu, o njegovim dugovima nikada nije govorila. Jedino joj je smetao alkohol, toliko joj se zgadio da je prestala da pije zbog njega.

Kako reaguješ na to što je ona otvorila sajt sa eksplicitnim sadržajem?

- Gruja ju je posvetovao. Ona je stopala slikala jedino. On se s tog profila dopisivao sa tim momcima.

Da li poznaješ Sanju Grujić?

- Poznajem Sanju Grujić, znam je godina, ali sam distanciran. Znam jer je igrala oko šipke u Tutinu. To je jedno selo, gde ljudi prodaju stoku, a onda odu u kafanu i onda devojkama koje igraju tamo daju pare. Sanja je bila plava dok je igrala oko šipke. Te devojke gledaju da zavedu gazde tih kafana. Čuo sam i da je radila kao animir dama u Švajcarskoj. Meni to zvuči kao eskort dama, malo finiji naziv za nemoralne devojke.

Kako reaguješ na tvrdnje koje je Mimas iznela da je Marko navodno pretukao devojku na bazenu?

- Moguće da jeste, to ne znam. Da li ga je Sanja varala, ne znam to.

Autor: S.Z.