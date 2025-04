Pokazao si svoju veličinu, a druga osoba nije: Karić zadao novi udarac Gastozu! Hvalospevom o Luki brutalno ponizio svog najvećeg rivala! (VIDEO)

Ništa od prekida utakmice, rat se nastavlja!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari biraju između Luke Vujovića i Sandre Obradović. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Kristini Buđevac.

- Sandru ću da pošaljem u izolaciju jer je branila Jordanku dok je pričala da mi je mama mrtva. Ne zanima me. Šaljem tebe i ostavljam Luku. Ja nisam tvoja poltronka kao ona - rekla je ona.

- Drago mi je da si se vratio, falio si ovde i očekivala sam da se vratiš jer je tvoja energija falila. Aneli ima prave emocije, plakala je, a Sandra je imala emocije samo prema Roleks satu. Sandra je spola gladac, a unutra jadac. Hvala što si dokazao da je Ena fejk i folirant. Mislim da nećeš biti ni sa jednom. Sandra i ja nemamo neki odnos. Videla sam da nisi baš čista žena, nosiš 10 dana jedne helanke. Može da se opere, ima praška i vode, ali duša nikad ne može. Sačuvaću Luku - govorila je Branka Knežević.

- Nemam šta da kažem ništa se nije promenilo. O Sandri nemam lepo mišljenje, u pabu je nedostajao Luka. Ostavljam njega - dodala je Dragana Stojančević.

- Ne sviđa mi se vređanje sa devojkama jer ga smatram šmekerom. On ima kvalitetne ljude i mislim da to sa njegove strane nije lepo. Treba da iskulira devojke, jer su mu ovde mnogi nebitni. Što se tiče odnosa između Aneli i Sandre, Sandra je sedela sa Džordi i videla sam da se domunđavaju i nisam neko ko se pretvori u uvo, video sam da joj nije svejedno. Rekao sam da Sandra 100% ima emocije i ne mogu da upored ko ima više ili manje. Ja sam i ovde sedeo kad mi je Aneli prišla i rekla da joj nedostaje Luka. Kakav god da je on mislim da je interesantan i zanimljiv i da poseduje kvalitete. Dobar je momak, darežljiv i ne znam što mu se ovo dešava. Za Sandru sam isto rekao da je dobra devojka, dobro zna šta radi jer nije glupa, navina i klinka. Drago mi je što je ostala dostojanstvena. Naravno da ostavljam Luku - pričao je Baki B3.

- Imam sve najlepše da kažem u Luki, kao i pre sedam dana. Ljudi su se ovde prešaltali na njegovu stranu, a prošle nedelje nije baš tako bilo. Dostojanstvena je pokazala da nije prijatelj i da nije verna devojka. O njoj imam sve najgore da kažem, materijalista je, sponzoruša i izdajica. Znamo vrlo dobro da si najveća stipsa, čokoladicama nikog nisi nudila. Sa Lukom si htela priču jer bi ispala. Jako mi je drago što je Luka video ko ga voli i jako mi je drago da će moji kumovi da se pomire. Ova leti u izolaciju, a Luka ostaje - dodala je Slađa Poršelina.

- Dve nedelje, a koliko različitnog mišljenja. Što se tiče ove nominacije, Luka drago mi je da si se vratio i da te ovde vidim nasmejanog. Neverovatno koliko je ovde bez tebe vladala negativna energija i video si šta su ljudi ovde radili. Neki ljudi nisu mogli da veruju da si se opet vratio, krivo im je i to ne mogu da podnesu. Neko je na početku rekao da si se p*pišao po ljudima, Gastoz je to rekao, a iskreno ja to tako ne gledam. Pokazao si svoju veličinu i koliki si čovek, a druga osoba to nije pokazala i nastavila je da vređa. Tu se vidi ko je ko i ko je šta i ko se pribrao pameti. Drago mi je da si pokazao ko si i šta si. Nadam se da si se pođavolio još više. Luku naravno ostavljam - rekao je za sam kraj Karić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić