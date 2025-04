Teško bi mi bilo da te gledam sa Sandrom: Aneli priznala Luki koliko joj je nedostajao, otkrila šta je koči da se POMIRI sa njim! (VIDEO)

Otvorili sve karte!

Luka Vujović i Aneli Ahmić sedeli su u pabu "Prijatelji" da razgovaraju, a on joj je prepričavao kako je pažljivo pratio svaki dan šta je radila dok je bio na tajnom zadataku.

- Osetila sam da ćeš danas da dođeš - rekla je Aneli.

- Mića ti je sve rekao od A do Š. Ja sam crkao od smeha kad je uzeo da te gađa, pa ti rekao da bežiš. Pokvarena si, pričala si mu jedno, pa kad ti je odbrusio rekla si da je u pravu i da ćeš samo sa njim da sediš. On se iznervirao jer je objektivan i realno ti kaže. Video sam da ti Uroš stalno dobacuje i kad prođe i cokće ti, ne treba da se obazireš - pričao je Luka.

- Ne obazirem se, ćutala sam - dodala je Ahmićeva.

- Gledao sam te i dok si sređivala stvari, kad si spremila veš da pereš, danas kad si ga sedila - nabrajao je Vujojić.

- Šta si još video? - pitala je Aneli.

- Video sam i Sandra šta je radila, ali više sam tebe gledao. Ona je sedela uvek sa pet ljudi, pričala glupe priče. Bilo mi je lepše tebe da gledam jer ćutiš. Ivan mi se toliko ne sviđa, pričam što se tebe tiče. Ti ustaneš i nešto kažeš, prebacivala si mu. Ivan je pre uvek skakao da te brani dok se nisi družila sa njim i sedela pored njega. On tebe gotivi, ali otkako sediš pored njega on pokušava da ti nameće šta da kažeš. Ti si rekla za mene da si imala emocije, a kad sedneš on te kritikuje. On udara na mene, a danas sve najbolje. Je l' sam ti nedostajao? - nastavio je Luka.

- Da, fali mi tvoja energija. Fališ mi kao prijatelj. Meni bi bilo teško da te gledam ovde sa Sandrom. Falio si mi kao osoba. Ja nemam poverenje u tebe. Celu nominaciju sam večeras gledao u tebe i posmatrala sam šta radiš. Ja znam da se ti nikad nećeš promeniti - dodala je ona.

- Nisam hteo da se mešam, ti si mene vređala pre nego što smo bili potrčci - rekao je on.

- Šta osećaš prema Sandri? - upitala je Ahmićeva.

- Ne mogu da kažem do ponedeljka... Čudna si, imam osećaj da kad muškarac da sebe tebi previše da si osoba koja ne bi uzvratila toliko poštovanja, nego bi koristila tu situaciju. To je možda i normalno - smejao se Luka.

- Normalno je da svaka žena koristi situacije, ali ti meni nikad nisi ostavio utisak ozbiljnog muškarca. Ja sam se tebi predala uprkos tome. Nisam osetila tvoju sigurnost - dodala je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić