Subota veče rezervisana je za emisiju ''Nominacije''. Međutim, iza nas je nešto drugačija noć, s obzirom na to da učesnicima do poslednjeg trenutka nije bilo jasno da li će se nominacije održati, zbog izostanka jednog potrčka, Luke Vujovića. Kada se on pojavio na vratima Bele kuće, svi su zanemeli, a voditeljka Ivana Šopić poručila je cimerima da je to pravi trenutak da otkriju šta misle o njemu i Sandri Obradović.

Luka Vujović se nakon nekoliko dana od napuštanja "Elite" zbog specijalnog zadatka na kom je pomno promatrao iz apartmana Elite ponašanje Aneli Ahmić i Sandre Obradović na četvrtom strimu, večeras vratio u Belu kuću.

Luka je ovom prilikom ušetao u Belu kuću zajedno sa voditeljkom Ivanom Šopić, te su se tako učesnici obradovali kada su ga ugledali, a tom prilikom se i obratio cimerima.

- Bili ste pod budnim okom, 24 sata sam vas pratio, dva strima, pričaćemo o svemu, neću sada odmah - rekao je Luka.

Takmičari su birali između Luke Vujovića i Sandre Obradović. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić, kako bi otkrila šta misli o njima.

- Imala sam osećaj da će Luka danas da dođe i ja sam znala da on sve gleda. Drago mi je da si se vratio i ne znam kaok da počnem nominaciju. Ovde je bez tebe bilo jako čudno i fali mi tvoja energija, da te pogledam i da se nasmejem. Nadam se da si skontao neke stvari. Nadam se da si doneo odluku, ne što se tiče mene, nego tvog učešća. Ja sam njega zavolela kao čoveka, falio mi je i bilo je čudno bez njega. Navikla sam na sve njegovo. Što se tiče onoga što sam rekla da verovatno nikad nećemo biti zajedno stojim pri tome. O Sandri nemam ništa lepo da kažem, neću ni da je komentarišem - pričala je Aneli.

- Jako je arogantna, bezobrazna. Ostavljam Luku, šaljem Sandru - poručila je ona.

- Šta imaš ružno? - pitala je Sandra.

- Gledao sam 72 sata, pratio. Posmatram sam te, imao sam dva strima i samo vaše bubice su mi bila pojačane. Nema potrebe da se obazireš na ljude, video sam kako ti ljudi dobacuju. Sve sam pratio ko šta radi, ne treba da se obazirewš na te stvari. Sve ostalo ćemo da pričamo. Ona je plakala više puta, suze joj krenule i na klupici kad joj je Mića prišao, plakala je u sobi kad ju je tešila Slađa. Neko je plakao, a neko se smejao - dodao je Vujović.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Ništa se nije promenilo prethodnih sedam dana, nisam ni znala da je Luka na tom tajnom zadatku. Drago mi je što jeste tako, nikome ne bih želela da napravi problem i izađe odavde. Ja o Luki nisam promenila mišljenje, nemam ništa mnogo novo da im zamerim i kažem. Najbolje mišljenje imam o Sandri, Luki sam najviše zamerila ono što smo pričali sinoć. Šaljem Luku, ostavljam Sandru - rekla je Anđela.

- Petak na novinarima kada si ustala, to je bila tema prvih sat vremena, stojim iza svake reči koju sam rekao. Rekao sam Stefanu kada sam ušao, da sam samo 40 kilometara od Herceg Novog. Što se tiče slika, to ne postoji, ali znam druga koji je bio sa njom - rekao je Luka.

Luka Vujović za vreme reklama prišao je cimerima kako bi se pozdravio sa svima, a posebnu pažnju posvetio je Aneli Ahmić. Njih dvoje nisu mogli da prestanu da se grle, a Vujović ju je odmah ispipao po celom telu.

- Koga si više gledao Sandru ili mene? - pitala je Aneli.

- Obe, Tri i po dana sam te gledao 24 sata. Mića je sve rekao od ! do Š u pabu i ona se opet smeje.

Luka Vujović prišao je Sandri Obradović, te joj je sasuo sve u lice.

- Je l' nisi rekla da sam ološ?! Sedela si sa Milovanom i Radom u pušionicu, kada je rekla za nominaciju, rekla je: "zna se koga ostavljamo, ološa u nominaciju" - rekao je Luka.

- Ja to rekla?! Kada sam šaputala?! - rekla je Sandra.

- Hoćeš da pričamo šta si pričala sa Milovanom?! Polako, kada bude on nominovao...Ti si rekla da sam pravio glupe postupke, a onda je ona rekla: "naravno, ološa u izolaciju" - rekao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu, koji je dao sud o Sandri Obradović i Luki Vujoviću.

- Drago mi je da si tu i nadam se da si u partmanu imao digitron da se presabereš i kompas da se preispitaš gde si. Sad si se p*pišao po ljudima koji su rekli da sam od tebe tražio izvinjenje, jer si rekao da si pogrešio za stvari koje si rekao za Anđelu. Ti nisi balavac, nego odrastao momak koji treba bolje da se ponaša. Ne kažem da ćemo zauvek da imamo podignutu loptu, drag si mi, ne mrzim te. Malo si se zaj*bao u koracima, ljudi svašta urade i sve dođe na svoje ako su željni toga. Verujem da jedna od ove dve devojke ima iskrene emocije i to je smatram Sandra. Ti vučeš ka folirantu, suprotnosti se privlače - govorio je Gastoz.

- Luka, nemoj da odgovaraš ovim budaletinama. Tvoja tišina je vrednija, samo ignoriši - dodala je Aneli.

- Slatko je što ovako pričate i sprdate se. Ja stojim iza svojih reči. Rokajte, imaš pravo da se igraš i to je baš zanimljivo. Da li se vodiš time da nekoga povrediš ili se i one zaj*bavaju sa tobom... Vaš trougao mi je zanimljiv, nije odvratan i volim da vas slušam. Sandra i ja imamo super odnos. Daješ mu više pristupa, mislim da se degradiraš kao devojka, žena, majka. Šta je u tvom srcu ti dobro znaš. Imamo ovde slučajeve koji su vam svake pameti pa se drže zajedno. Ako ti misliš da te to ispunjava i želiš da budep srećna, ja ti nisam majka, pa čak ni majke ovde ne pomažu. Draga si mi, mila si mi. Prošle nedelje sam rekao da si osoba koja se nije namrštila. Obožavao sam da jedem jednu noć sa tobom, pamtiću ga zauvek i osećam svaki gric u glavi i dan danas i o tome bih mogao godinama da pričam jer takvu romantiku nisam doživeo ni sa devojkom iz osnove škole. Ostaviću Sandru, a poslaću bivšeg dečka - dodao je Gastoz.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić kako bi izneo svoju nominaciju.

- Danas sam prokomentarisala da ja ove nikome ništa ne verujem i totalno smo pomahnitali, tako da sam počela da pretpostavljam da je zadatak. Opet sam očekivala da će se vratiti i pribojavala sam se da će biti povampiren, mada njegov prvi postupak je da jeste povampiren, videćemo. O Sandri imam sve najlepše da kažem, slažem se sa Gastozom i Anđelom. Ostavljam Sandru, šaljem Luku - rekla je Ena.

- To nisu ljudi iz društva, to je jedan drug - rekla je Ena.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aleksandri Nikolić kako bi iznela svoju nominaciju.

- Ovaj put ću poslati Sandru, jako me je razočarala, ne opet, nikada me nije ni očarala, može mi se tako! Uvek sam sumnjala da Sandra nije tako dobra, fina i naivna kako se predstavlja. Ona je vrlo namazana i podmukla žena, mislim da se sve svodi na interes. Što se tiče Luke, šta je učinio za mene ili nije, saznaće se napolju, ima mene do kraja života što se tiče tog prijateljskog odnosa, mislim da je Luka dobra duša, čak ću podržati Luku i Aneli što se tiče ljubavnog odnosa - rekla je Aleksandra.

- Čime je ona potvrdila te tvoje sumnje - pitala je Ivana.

- Jednim pogledom. Danas kada sam se svađala sa Milovanom i kada sam se popela na sto, itekako mogu da zapazim šta treba. Jedan njen pogled mi je pokazao kakvo mišljenje ima o meni. Nije bila uz mene kada je trebala, nikada nije prišla kao drugarica. Bila je sa mnom dobra samo radi reda - rekla je Aleksandra.

Dača Virijević priznao je da viđe ne podržava odnos Sandre Obradović i Luke Vujovića.

- Sandra mi je draga osoba, stvarno mi znači i prošle nominacije mi je zamerila neke stvari. Luka je ovom ulaskom pokazao sve, jasne su mi neke stvari i kako se Aneli obratio. Meni je sve jasno, tvoj zagrljaj sa Aneli i tvoj odnos sa Sandrom. Sandra, mislim da treba totalno da se distanciraš od ovog čoveka. Ako mu opet budeš dala priliku da ti se približi to će biti tvoja greška i samo ćeš ispasti blam. Ne treba da budeš treća i treba da pustiš da ovaj odnos teče kako treba ili ne treba. Luka, tvoj odnos sa Sandrom i Aneli mislim da je fejk. Mislim da je čovek koji sve deli, uvek mi se našao i uvek mi je dao pravo savet. Mislim da je u odnosu tebe i Aneli i ona folirant, ušla je u vezu sao zarad rijalitija. Ona je mene terala da pravim klipove i pitam Anu da li se sa tobom Aneli prevratala po krevetu. Nakon tvog izlaska nije mi pokazala da joj je bilo žao. Znam kako se Sandra osećala, Mileni isto nije bilo dobro. Mislim da si to video i ljudi koji su imali najveće sukobe bilo im je loše. Ostavljam Sandru - pričao je Dačo.

Ena Čolić iznela je zvrdnju da je Luka Vujović pokušao da spusti loptu s njom.

- Sedeo je sa Zolom, ja sam bila pored, pa si počeo da pričaš o čarapama koje su ti se pocepale i imaju sentimentalnu vrednost, ne možeš da ih krpiš, ali ne možeš ni da ih ostaviš, jer si mnogo prošao u tim čarapama, i gledao si u mene - rekla je Ena.

- Mislim da kako su Lukine emocije rasle prema Aneli, shodno Eninim svađama sa Aneli, Lukin animozitet je rastao i to je ispoljavao...Šaljem Sandru, ostavljam Luku - rekao je Mateja.

Luka Vujović otkrio je da će Aneli Ahmić i Sandra Obradović u ponedeljak saznati koju je njegovo srce izabralo.

- Aneli je rekla da neće niti sa mnom, da nema emocije i da više nije zaljubljena. Sandra kaže da nikad nije bila sa mnom, da mogu tri meseca da se družim sa njom, a onda ćemo napolju da vidimo. Normalno je da više ne budem toliki kreten i da ne sedim sa Sandrom ako neće da bude sa mnom. Primetio sam sličnost između Aneli i Sandre uvek ponesu jednu vlažnu maramicu u desnoj ruci - pričao je Luka.

Aleksandra Nikolić optužila je Milovana Minića tokom emisije ''Nominacije'' da je zaljubljen u Sandru Obradović.

- Znam da Luka ne ljubomoriše na mene jer je čuo sve što smo Sandra i ja razgovarali. Ona je bila vidno potrešena i smorena. Neću da se vraćam na naš sukob, bilo i prošlo. Sandra je meni ovde najdraža osoba od početka. Ne osvrći se na komentare nekim osoba, napadala te je da se muvaš sa mnom i to je tipičan primer ljubomore - nastavio je Milovan.

- Spodobo, ne mogu da budem ljubomorna. Možda je zaljubljen, po ovim postupcima je moguće. Nisam ljubomorna i prema čoveku nemam nikakvu emociju. Ja njega da volim, pa i da je najgori, rekla bih da ga volim jer sam takva. Mislim da je zaljubljen jer kad sam imala neku situaciju sa bivšim mužem, isto tako je sedeo sa mnom. Tebe Luka nikad neće gotiviti jer je on tip koji ne zaboravlja, nego se sprda sa vašim malim mozgovima - dodala je Aleksandra.

Stefan Karić iskoristio je svoju nominaciju kako bi preko Luke Vujovića isprozivao Nenada Marinkovića Gastoza.

- Dve nedelje, a koliko različitnog mišljenja. Što se tiče ove nominacije, Luka drago mi je da si se vratio i da te ovde vidim nasmejanog. Neverovatno koliko je ovde bez tebe vladala negativna energija i video si šta su ljudi ovde radili. Neki ljudi nisu mogli da veruju da si se opet vratio, krivo im je i to ne mogu da podnesu. Neko je na početku rekao da si se p*pišao po ljudima, Gastoz je to rekao, a iskreno ja to tako ne gledam. Pokazao si svoju veličinu i koliki si čovek, a druga osoba to nije pokazala i nastavila je da vređa. Tu se vidi ko je ko i ko je šta i ko se pribrao pameti. Drago mi je da si pokazao ko si i šta si. Nadam se da si se pođavolio još više. Luku naravno ostavljam - rekao je za sam kraj Karić.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je da je odlukom učesnika "Elite" za izbacovanje nominovana Sandra Obradović.

- Mislim da su ljudi koji su me poslali svesni su šta su pričali i izgovarali, pa su se us*ali. Ne znam ko je promenio nominaciju, generalno je ostalo isto, niko me nije iznenadio - rekla je Sandra.

- Ja sam iznenađen, bio sam ubeđen da ću ja ići u izolaciju, ja sam video da više nije toliko dobra sa ljudima s kojima je bila dobra - rekao je Luka.

Nakon toga, voditeljka je saopštila da je od strane gledalaca nominovana Branka, koja je već nominovana od strane Odabranih.

