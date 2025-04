Dao svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar obišao je oca jednog od najaktuelnijih učesnika Elite, Nenada Marinkovića Gastoza, te je sa njim porazgovarao o trenutnim dešavanjima u Beloj kući.

Peja je rekao Gastozu da ga je napravio komšija, kako reagujete na to?

- Najbolji se uvek napadaju. Loš napada boljeg od sebe. Moj sin nije dobar, nego predobar. Napravljen je iz ljubavi. Prosto kao pasulj, veoma je jasno. Peja voli da vređa. Uvredilo me je to što je rekao. Je l' treba ja da komentarišem njegov život?!

Kako komentarišete to što je Karić imenovao Anđelu za omiljenu osobu?

- Ima devojku napolju, može mu se očigledno da se igra, njegova volja. Moguće je da sve to radi iz inata. On je prepotentan momak. Ima kompleks više vrednosti. Ono njegovo ponašanje je uličarsko. Ne treba mu to, želi da Gastoz bude ljubomoran. Moj sin je ipak od krvi i mesa, veliki je emotivac, ali mora da izdrži sve to.

U kući se spekuliše o tome da li su Karić i Anđela napolju imali nešto, odnosno Rada Vasić je tu priču pokrenula. Karić je to demantovao, a Anđela se rasplakala, kako gledate na to?

- Sve je moguće, ali treba da se dokaže. Možda je bilo, možda i nije. Karić je hrabar, ali poigraf ni za sud nije merodavan, čak i oni mogu da prevare. Ja verujem jedino u to da moj sin voli Anđelu i da je Karić nešto mutio napolju s njom.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.