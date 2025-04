OVO SU SVI ČEKALI DA ČUJU: Gastozov otac konačno otkrio da li podržava Anđelu za snajku, pa priznao da li bi je ugostio u Grabovcu (VIDEO)

Evo da li imaju njegov blagoslov!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar obišao je oca jednog od najaktuelnijih učesnika Elite, Nenada Marinkovića Gastoza, te je sa njim porazgovarao o trenutnim dešavanjima u Beloj kući.

Da li se može reći da je Anelina i Gastozova ljubav prava?

- Veoma lako pitanje, ali težak odgovor. Može da se nazove tako, ali nikad se ne zna šta će se desiti. Sitnica može da poremeti sve. Voli on nju, a dokle će to trajati, ne znam. Voleo bih da im sve to potraje za sva vremena, ali videćemo.

Da li vam se Anđela dopada, da li je adekvatna osoba za njega?

- Ne mešam se u izbore svog sina. Nikada se nisam svojoj deci mešao u njihove odluke. Nihovi izbori su njihova stvar.

Da li ćete je ugostiti u Grabovcu, ako ostane u emotivnoj vezi sa Gastozom nakon rijalitija?

- Ma...čekaću je s crvenim tepihom. Vreme mu je da se oženi. Još uvek on bira devojke, ne valja ako krenu njega da biraju. Vreme teče. Bez troje unučadi ništa.

Autor: S.Z.