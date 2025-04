Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar obišao je oca jednog od najaktuelnijih učesnika Elite, Nenada Marinkovića Gastoza, te je sa njim porazgovarao o trenutnim dešavanjima u Beloj kući.

Gastoz je imao turbulentan period iza sebe, da li je nakon svega toga vreme da se skrasi?

- Mislim da jeste pravi momentat za to. Ovo je pravo vreme, mora da se proba, da bi se znalo.

Kako Vam izgleda to što Anđelini roditelji nisu pozdravili njega za Usrs?

- Moguće je da ljudi preispituju to da li je on prava prilika za nju. Što se mene tiče, mislim da jeste.

Šta biste vi njima poručili kad je reč o vašem sinu, kakvog zata mogu da očekuju?

- Dragi moji, budući prijatelji. Nenad je jedan od mojih boljih ''proizvoda''. Ako se orodimo, neće biti greška, a ako se ne orodimo, to će biti jedna velika greška.

Gastoz je otkrio da je imao nešto u prošlosti sa Enom, kako komentarišete to?

- Ne znam ništa o tome. Ako je bio sa njom, neka je.

Kako gledate na svađu sa Kordom? Uvredio je Gastozovu pokojnu majku, veoma teške reči su pale.

- Ima sreću jer ja nisam tamo. Ne bi on dugo mogao da vrđa, jer bih mu ja veoma brzo jezik skratio. Samo idioti mogu da izgovore ono što je Korda izjavio. Naravno da me je uvredilo sve to. Ko vređa mog sina, vređa mene.

Da li su Matora i Gastoz iskreni prijatelji?

- Bili su veoma dobri nekada. Iznenadilo me je to što su počeli jedno drugom da podmeću nogu. Ona je veoma komplikovana. Mislim da postoji šansa da izglade svoj odnos. Nije lepo da se onako opija i ponaša, a majka joj je nedavno preminula. Ako je majku volela i cenila, mora da se izbegne alkohol. Alkohol ne leči tugu.

