Otvorila dušu: Stanija progovorila o Asminu, otkrila da li su u vezi, pa priznala da joj smeta njegova LJUBOMORA

Voditelj i reporter Premijere vikend specijala, Nemanja Vujičić se uključio uživo u program iz stan Stanije Dobrojević.

Nemanja je na samom startu upitao Staniju kako je:

- Super sam, kosu sam skratila, morala sam zbog Majamija, i veoma mi je lakše - rekla je Stanija pa se osvrnula na posetu njene majke u Majamuiju:

- Bila je tri meseca kod mene u Majamiju, i uživala je baš, smršala je dosta, preskočila je zimu jer je tamo sve vreme leto.

Nakon toga Stanija je progovorila o venčanju:

- Mene moji više ne pitaju, moja mama je drugačija, ona meni kaže da se ne zalećem, ali ne pitaju se, samo mi da savet da idem lagano, a tetke su u fazonu, ajde ajde.. - rekla je Stanija pa se osvrnula na pojedine parove koji u medijima blistaju, a kod kuće ništa:

- Meni je to strašno, ono na naslovnim stranama prava porodica, a onda vidim tog muškarca kako ljubi drugu u klubu, to je u Majamiju drugačije veoma.

Nakon toga je Nemanja upitao Staniju da li je zauzeta ili je slobodna:

- Nećemo puno da pričamo o tome, već sam napravila haos, ali sada sam prikočila, veza mi trentno veoma škripi, nismo u sjajnom odnosu, ali videćemo. Zvao me je da idem u njegov klub, pevao je Sloba Radanović, ali nisam htela, jer nije to iskreno. Ne bih rekla razlog, jer smo se dogovorili da o tome ne pričamo javno - rekla je Stanija pa je dodala:

- Bolje bi bilo da se umešala neka druga žena, nego ovo što se desilo. Važno je da ne dođe do svađa i do povišenog tona, sve može lepo da se reši.

Stanija je otkrila da li su majke njenih bivših momaka uticale na njihove veze:

- Jedna jeste baš, a ostale su me volele. Iskreno ja sam najviše volela Marka Markovića, on mi je bio najveća ljubav, zbog njega sam i opremala ovaj stan, i tu sam htela našu porodicu da napravim, ali ne vraćam se starim ljubavima, to su sve gotove priče. - rekala je Dobrojevićeva pa se osvrnula na odnos Asmina i Aneli:

- On jeste ljubomoran, a ja sam tolerisala to što se on bavi njegovom bivšom, a on jeste bolesno ljubomoran, desilo se da sam bila sa mamom na jogi, pa smo produžili trening pola sata, a on je meni ljubomorisao što smo produžili pola sata.

Autor: N.B.