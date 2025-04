Bez dlake na jeziku dala sud o gorućim temama, pa otkrila da li sumnja na odnos Gastoza i Kristine Buđevac!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Anđelu Đuričić. NJih dvoje su razgovarali o njenom odnosu sa Nenadnom Marinkovićem Gastozom i dešavanjima u Beloj kući, pošto im je ova nedelja bila jako burna.

- Svašta se nešto izdešavalo ove nedelje, kakva je situacija i da li su se stišale strasti? - pitao je Darko.

- Najburnije je bilo u međuljudskim odnosima, njegovi su se pogotovo pogoršali i izlazi na površinu taj hejt ljudi za koji sam pričala da vidim. Nadam se da to više neće oticati na njega. On je sve gledao da okrene na šalu, ali nije ni on od kamena i ne znači da ga to nije povredilo. Više vrše pritisak na njega, šta god da urade ništa nije dovoljno dobro kad je on u pitanju. Ja ne mislim da je to tako. Sad se umirilo i odgovara mi da tako ostane jer ne volim kad je u problemima - govorila je Anđela.

- Kakva je situacija trenutno između Karića i njega? - pitao je voditelj.

- Ista, mislim da se ništa nije promenilo. On je kao zamahao belom zastavom, ali se ništa nije promenilo. Verujem da misli da bi bilo najpametnije da se povuče iz toga. Njemu izgleda da je on treća osoba zbog koja se čini njemu da je omražena jer ispada da se tu gura, a rekao je da se ne gura. Zato on misli da bi bilo pametnije da se on skloni. Ima poriv da odgovori, možda se pronašao u Gastozovoj rečenici i bilo je jače od onoga što je smatrao da je pametnije. On je tad bio hladne glave kad je ustao i rekao šta je imao. Zato mislim da je na istom, iako je rekao da je odustao - dodala je Đuričićeva.

- Koliko te je pokolebalo to što je Osman iznosio? - upitao je Darko.

- Ja sam njega videla ovde prvi put i kad je Stefan bio u petoj sezoni, ne znam ni u prolazu da sam ga srela. Meni je značilo kad je Stefan ustao i rekao da traži poligraf jer to nije istina, gde ćeš veći demant. Znam da to nije istina. On je ostvaren, zašto bi se bavio sa mnom i lažima da sam bila sa njegovim sinom? Ja bih razumela da sam tog čoveka na bilo koji način uvredila, stvarno je bez razloga. Gastoz zna da nikad ništa nije bilo, veruje mi - govorila je Anđela.

- Luka kaže da je izmislio neke stvari za slike, ali da si imala dečka u Igalu i da će kad izađe da te spoji sa njim i da će ti biti jasno o kome se radi - dodao je Darko Tanasijević.

- Shvatila sam da je demantovao za slike, ali da poznaje dečka iz Igala, ali da li on sad živi u Budvi ili Herceg Novom... Ja sam rekla da iz tog mesta Igalo nemam bivšeg dečka i stojim pri tome. Kao da je to ne znam šta, nego bivši dečko. Drago mi je što je demantovao da je izmislio te stvari sa kreveta, to znam da ne postoji u tri života. Da li poznaje nekog dečka sa primorja sa kojim sam bila, pa otkud znam... Rekao je da nisam u lošim odnosima sa tim bivšim dečkom i da će zato da me spoji da se čujemo i baš zato sam i rekla da kaže ime i prezime. Sad daje neke nove opcije, smešno je, ali dobro - odgovorila je Anđela.

- Da li ti priča Gastoz ovih dana šta sanja? - pitao je voditelj.

- Priča svašta, bolje da ti ne govorim. On Kristini namerno priča neke stvari, a onda ona priča, dere se i udara ga. Mala Kristina nije normalna, opaljena je... Ja znam šta on stvarno sanja jer mi pričamo o tome - rekla je Anđela.

- Kako komentarišeš zbivanja između Marka i Sanja? - upitao je Darko Tanasijević.

- Vidim da je Marko u jako lošoj situaciji. Sanja jeste započela većinu sukoba u kući. Ona ustane i izvređa petoro ljudi, oni ustanu i onda Marko ustane, a ona kaže: "Vidite kako mene neko ima da štiti". Marko tu izvuče najdeblji kraj. Ja sam čula da njemu juče stvarno nije bil dobro, prepoznala sam sebe u najgorim stanjima. Njega treba iskulirati, neka ona dobacuje. Vidim da on nema više snage ni za šta. Kad sam video šta je izgovorio Gastozu isti su mi, samo mi on nije zloban. On je malo priglup, a ona je hodajuće zlo - rekla je Anđela.

