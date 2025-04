Otvorio sve karte: Gastoz priznao da li sumnja u odnos Anđele i Karića, otkrio da li će je ostaviti ako posle Elite sazna da ga je LAGALA (VIDEO)

Iskren do koske!

Treći sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u "Šiša baru" bio je Nenad Marinković Gastoz. Oni su razgovoarali o burnoj nedelji koju je on imao, ali i o njegovoj vezi sa Anđelom Đuričić.

- Je l' možeš da mi objasniš šta se dešava između tebe i Karića? On diže Belu zastavu u petak, povlači se, a onda imamo nominacije gde si među prvima nominovao, prođe četiri sata i Karić ustaje i kaže šta si rekao i da si pokazao kakav si čovek - započeo je razgovor Darko.

- Znači Luka je rekao šta je imao i da ga je sramota, samim tim se na neki način izvinio Anđeli, a oni su hteli da ga nap*še jer sam tražio izvinjenje. Ako to nije uriniranje... Ja sam osećao da sam u pravu. Kako je sad veliki kad je shvatio šta je uradio, a ja nisam bio to kad sam tražio izvinjenje? Ne verujem da sam nešto Luku vređao, sve sam lepo rekao šta sam imao. Ja sam zato i reagovao, sad je veliki čovek, a šta je bio prvi put? - rekao je Gastoz.

- Šta izvodiš kao zaključak kad sagledaš celu sliku? - upitao je voditelj.

- Luka i ja sad verovatno nećemo imati konflikt, pa im je to ispalo iz kombinacije. Ja imam teoriju da je Karić produžena ruka koja treba da sabotira mene jer oni ne mogu da dopru do toga, pa ajde bar neko da ukanali Gastoza. Razrešili smo i zašto smo Kariću Anđela i ja fejk u njegovoj glavi, jer se ne ponašam kako bi se on ponašao prema njegovoj devojci. Sad znam šta je njegov najveći razlog. Ja sam malo slobodniji, nisam se nešto drastično menjao. Jasno je kao dan kad muvam neku devojku i kad se zaj*bavam - pričao je Gastoz.

- On kaže da su ti ranije zamerali neke stvari, ali si ti u međuvremenu promenio neke stvari. Što ih više ne radiš ako nisi smatrao da su pogrešne? - pitao je voditelj.

- Devojke sa kojima nisam smeo da imam pristup postale su nam drugarice. Ena je dobra, sa malom Sofi prozbori, Sofija i ja ne znam u šta su me ubeđivali. Oni su mene odvajali od ljudi i žena kao da sam imbecil koji je živeo vezan za drvo, pa će da me uče kako se ponaša u vezi. Ja sad treba da slušam šta će da mi pričaju. Ja znam da ja imam devojku - govorio je on.

- Da li veruješ da Karić i Anđela nisu imali ništa? - pitao je voditelj.

- Verujem Anđeli, verujem i Kariću. Osman me je razočarao, a da li je on bio kod njih u krevetu, pa video ja ne znam. Oni i da su imali nešto to ne može da me poremeti. Pokušavali su da mi je ogade, pričali šta je radila, a ja sam rekao i da je od g*vana moja je - poručio je Gastoz.

- Da li postoji nešto što bi mogao da saznaš, a da može da te razočara jer ti nije prijavila? - upitao je Darko Tanasijević.

- Verujem da ne treba da me laže, jer saznaćemo. Ja šta sam imao bitno rekao sam joj. Verujem joj. Mi napolju da raskrstimo zbog neke laži, ne verujem da će to da promeni. Mi možemo da se razj*bamo samo ako jedno drugo ne ispoštujemo, a da gledamo šta je bilo pre 100 godina - govorio je Gastoz.

- Ti i Kristina Buđevac? - pitao je voditelj.

- Ozbiljna kombinacija. Sad me je nap*šila da ju je blam da priča o mojim snovima. Meni su smešne njene reakcije - rekao je Gastoz.

- Sanja i Marko? Videli smo da je nasrnuo na Džordi, šta se desilo? - upitao je Darko Tanasijević.

- Marko je rekao da nije očekivao da je ona ušla, gledaj šta se izdešavalo. On ide u bradu i priča da će da nam j*be mamu za 70 dana. Što nama? Ona se k*rčila, prkosila jer ima momčinu kao da je od stene otpao, a na kraju sve po njegovim rečima. Sad ćemo saznati i što njegovi roditelji ne žele da bude sa njom. Ja ću sad da gledam sa strane i uživam. Nikad nisam gurao Džordi na njih. Ja znam da njemu nije dobro i ne bih mu bio u koži, ali to je napravio neko njegov koga on veliča - rekao je Gastoz.

- Peja? Razočarao si se u njega - dodao je voditelj.

- Peja mi je sad levo smetalo i više nisam mogao da ga trpim. Ćutao sam mu jer sam gledao da je moj, ali sam ga isp*čkarao. On ide sa krstom, psuje roditelje, poziva se na Đokovića i kocka. Malo da mu pokažem zube i malo da me mane. Peja sa strane, Marko neka se izvule - pričao je Gastoz.

- Što nisi išao kod Matore na rođendan? - upitaoje za sam kraj Darko.

- Nisam, hteo sam da budem neotralan. Kod Keti sam želeo da odem, a kod Matore ne jer mi ne Anđela rekla da odem i nisam. Stavio sam svog partnera na prvo mesto i to je to. Meni je partner uvek na prvom mestu, samo se ja možda tako nekad ne ponašam. Pustim ih tako malo da pričaju, pa se borim njihovim oružjem - poručio je Marinković.

Autor: A. Nikolić