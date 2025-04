Proradila joj je sujeta: Luka odjavio Sandru za sva vremena! Priznao koliko je odlepio za Aneli, pa opelo žestoko po Eni Čolić! (VIDEO)

Otvorio sve karte!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovom pomirenju sa Aneli Ahmić i prekidom komunikacije sa Sandrom Obradović.

- Pratio sam nominacije najavio si da ćeš odluku da saopštio kod Milana, ali izgleda da si odluku doneo - rekao je Darko.

- Da, nisam mogao da sačekam. Video sam da je Aneli nestrpljiva. 24 sata sam ih gledao tri dana, pojačane bubice, zum na njima i jednostavno nisam mogao da čekam ponedeljak. Hteo sam da ostavim to za "Pretres nedelje", ali nisam mogao. Bio sam više fokusiran na Aneli, uvek sam govorio da osećam privlačnost i energiju kod nje. Ništa ne bi promenilo i da je Sandra plakala 24 sata. Ja ne vidim sebe pored Sandre nikako. Ja da nisam video Aneline iskre u očima i osmeh, mislio sam da će i dalje tera inat. Ja mislim da je kod Sandre prodadila čista sujeta i da ne može da se pomiri sa tim, jer je u njen očima Aneli ispod nje. Ne može da se pomiri sa tim da sam prekinuo odnos i otišao kod Aneli - govorio je Luka.

- Što si onda pričao da je Aneli blam i da bi te bilo blam da je dovedeš u društvo? - upitao je Darko Tanasijević.

- Nije se promenio, i dalje me je blam. Mene je sramota kako će ljudi da gledaju, ja da je odvedem kod tetke, krene rasprava, a ona da me zove pogrdnim imenima - rekao je on.

- Kakve su tvoje emocije prema Aneli? - pitao je voditelj.

- Emocije su velike. Ja nju nisam shvatao ozbiljno jer kad smo se tajno ljubili govorila je da nećemo da budemo zajedno. Nisam hteo da dam do znanja njoj, a ni samom sebi, da imam tako velike emocije. Prema Sandri nemam emocije. Ona je prelepa devojka i devojka na mestu. Mene Sandra ne radi i to sam uvek govorio. Ja se nisam pronašao u tom odnosu, ona nema tu energiju. Meni se anelin hod sviđa više nego Sandrin - pričao je Luka.

- Ko je promenio stav prema tebi? Ko te je pozitivno iznenadio, a ko te je razočarao? - pitao je Darko.

- Svi su bili slični kao prošle nedelje. Verovatno nisu hteli da kažu da me nisu pljuvali, a sad da me pljuju. Niko me nije vređao, čak je i Bebica bio grublji prošli vikend - rekao je Luka.

- Koliko se promenila tvoja slika o Eni Čolić? - pitao je voditelj.

- Pokazala je da nije nikakav čovek i da nije prijatelj. Ja njoj želim sve najbolje, devojka mene ne zanima više. Ja znam da je ona neko ko mi nije pokazao da je tu za mene, a ne ja za nju. Ona je govorila da sam ušao zbog nje, a to je takva laž. Ona je kontradiktorna. Ja nisam ni znao dok ona nije ušla ovde da radi na pokeru. Sedeli smo na ručku preko dana, to je bilo društvo i smejanje. Znao sam da ima svoju kolekciju, ali mi o tome nismo pričali. Ja sam jako blizak sa njenom kumicom, preko nje sam je upoznao. Ja sam rekao da iz zajedničkog društva nju ne shvataju za ozbiljno, mislio sam na vezu. Bili su sa njom 10 ili mesec dana, kao što je svako od nas imao vezu na mesec dana. Mi imamo zajedničko društvo, neki se ne znaju, a ona je bila sa nekima. Iz zajedničkog društva gde smo sedeli šest puta bila je sa jednim - pričao je Luka.

- Kako se osećaš kad ona kaže šta je značenje reči fićfirić? - pitao je Darko.

- Ne pogađa me, jer ona mene ne poznaje. Ona meni i da kaže da sam najbolji čovek i najelokventniji, pa pogađalo bi me samo da mi je neko blizak ko mi je bio na rođendanima i slavama. Prva me je povredila i sebi nije smela da dozvoli da me provlači u tim kontekstima - odgovorio je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić