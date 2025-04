Palo pomirenje: Dragana pogazila majčine reči, Matora obelodanila detalje njihovog tajnog dogovora! (VIDEO)

Dale ljubavi novu šansu!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Jovanom Tomić Matorom o njenom novom zbližavanju sa Draganom Stojančević i sukobima koje je imala sa bivšom verenicom Stefani Grujić.

- Šta se dešava sa tobom i Draganom? - pitao je Darko.

- Naljutila se malo na mene, jer joj ja prepričavam neke stvari. Ena, Ivan i ja sm slagali stvari i Ena je govorila da nema šta da obuče, a ja sam kupila sve trenerke koje su mi male i rekla sam joj da izabere. Ona bezveze izljubomorisala, a stalno ljubomoriše na Enu. Zvala me je da pričamo i rekla mi je da je odlučila da imamo komunikaciju. Nismi se vređale, ništa jedno drugoj nismo uradile, a ispadamo samo još veće budale i foliranti. Rekla mi je da ne može da izdrži da nema komunikaciju sa mnom, ja sam rekla da ne bude posle da sam ja nešto rekla. Ona želi da sedimo, družimo se i normalno komuniciramo, ali da nemamo intimu i bliskost i rekla sam da mi je to okej. Ja pristajem na sve. Možda emocija postane veća, a možda se i smanji. Ne znam šta može da se desi za dva i po meseca. Ona kaže da me voli i da je zaljubljena i ja sam u nju. Najbolje je zbog pisma da ne pređemo granicu poljupca, imale smo samo priznanje emocije. Meni to nije teško, nije mi samo s*ks emocija - govorila je Matora.

- Za osam godina nikad mi nije bilo lepši rođendan. Ja sam pitala Draganu za Ermininu čestitku i pitala sam je da li ima nešto da mi kaže. Ne mogu da kažem da me nije dirnulo. Ona je do te mere išla da sakrije Mateju dok joj nisam ekla da mi je ona rekla. Ja ako budem izašla napolje i nešto videla mi smo završile. Ispričala mi je u hotelu za dva momka, koja nisu poznata, ali ja ih znam. Znam da Ermina ne bi tako napisala, a ni moja sestra - pričala je Matora.

- Stefani i Munja? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ne znam šta se dešava. Kad dobacim Stefani bude mi krivo kad dobaci da ja gledam, a obostrano gledamo. Više neću ni to da pričam. Bila je situacija u sobi, ali niko nije potvrdio, a njoj potvrdi Teodora. Primećujem neke stvari za mene - rekla je Tomićeva.

Autor: A. Nikolić