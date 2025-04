Sinonim za njegovo ime i prezime je osmeh, a da život voditelja "Elite" Milana Miloševića nije mazio, ekskluzivno možete čuti detalje iz istog, o kojima do sada nije govorio, u podkastu "Na liniji života".

Milan Milošević, voditelj "Elite", često je tokom intervjua u medijima govorio o svojoj porodičnoj situaciji, tj. konkretno o svom odrastanju, a ovom prilikom je u podkastu "Na liniji života", voditelju Nemanji Vujičiću ispričao detalje o kojima do sada nikada nije govorio.

Naime, na samom početku, Milan je otkrio da se ceo život družio sa, kako on kaže, mafijašima, te i da je od njih, pored prvenstveno poštovanja, uvek imao zaštitu.

- Dobar deo mog života su obeležili mafijaši i njihove žene, družio sam se sa njima. Posao koji sam radio mi je dao tu prednost, u vreme kada sam se družio sa njima to su bili pravi mafijaši, ovo sada ni nemaš prave mafijaše, imaš možda dvojicu da su jaki, ovo sve smejurija. Nikada se nisam družio sa dilerima, nego sa pravim mafijašima, to su prava gospoda bila...Bio sam bliži sa njihovim ženama, nisu me vodili kad su sa ljubavnicama, jer su me njihove žene zavolele i uvek sam gledao da ispoštujem i da ne idem n adve strane. Ne možeš da budeš i za popa i za lopova dobar, uvek sam gledao da budem dobar sa tim ženama, imao sam dobre koristi od njih finansijske. Dobio sam poštovanje i dobru zaštitu, niko nikada nije smeo popreko da me pogleda, a finansijski su mi mnogo pomogli...Ja to ne mogu ni da izračunam, to su basnoslovne cifre, da sam bio pametan kao sada, mogao sam da imam 5-6 nekretnina dobrih u Beogradu - rekao je Milan, a onda je dodao:

Trošio sam raskalašno, ali ne kajem se! Ne kajem se za ta druženja i poznanstva, to su ostala prijateljstva, 90 odsto njih je mrtvo, većina je ubijeno, ali sam dobar sa njihovim porodicama. Pokazao sam se kao lojalan prijatelj i to je ostalo tako...Ja sam nekoliko puta pokušao da uradim sam sebi najavu za moj kompletan život i ne umem, ne može to sve baš da stane. Jedina lekcija koju sam naučio je da budeš najbolji prijatelj sam sebi. Da nisam sam sa sobom bio najbolji prijatelj, ko zna gde bih završio. Možda bih postao narkoman, ne znam šta već...Jesam, probao sam marihuanu, mnogo je loše uticalo na mene, a kokain sam mogao da jedem za doručak koliko sam ga imao u okruženju, ali ga nikada nisam probao.

Autor: Nikola Žugić