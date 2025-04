Nakon tvrdnji Milovana Minića da je prisustvovao situaciji kada Aleksandra Nikolić bije rođenu ćerku, pozvali smo Milosavu Pravilović, njenu majku, koja se oglasila za Pink.rs!

Milosava Pravilović, majka Aleksandre Nikolić, donedavno je bila učesnica "Elite 8", kada je nakon mesec dana napustila rijaliti, s obzirom da je bila specijalna gošća, a po njenom izlasku sve se okrenulo naopačke.

Naime, Milovan je jedan period nakon njenog izlaska bio miran, ali posle toga, tj. pre samo nekoliko dana ponovo je počeo sa napadima na Aleks. U jednoj svađi, Milovan je otkrio da je bio prisutan kada je Aleksandra tukla svoju ćerku, te je istakao da možda čak i ima snimak, zbog čega je ona doživela pomračenje.

Ovim povodom, stupili smo u kontakt sa Milosavom, koja je bila jako besna zbog ovih Milovanovih reči.

- Jao, nemojte molim vas, preneli su mi, prebacile su mi njene drugarice. Nisam ni osetila koliko sam uradila od silnog stresa, to je toliko velika laž, je l' ja treba da idem ponovo tamo?! Ako odem, ne smem ni da kažem gde će završiti! Čovek se druži samo sa ženama, pa brate, nema nijednog druga! Mene tamo niko nije dirao, ja nisam inače svađalica, ali on toliko dira ovu moju malu, da ja ne znam šta da radim. Jako sam gadna za nepravdu, radi neko na tom slučaju za ovo što on radi, neko to jako dobro posmatra i gleda šta se tu dešava. Ne daj Bože da pogledamo malu kako ne treba, mala umire za njom, ona nju nije videla osam meseci! - rekla je Milosava, a onda se osvrnula na Milovanove priče da ju je pijan vukao kući:

Kakva pijana?! Ona ne zna da se brani, ona je takva, pa neka kaže sve što zna! Ja imam dokaze za Milovana...Ja za njegovu porodicu nisam rekla nijednu lošu reč, ja ne želim, imam s Milovanom, ne sa njima. Sećate li se da je on meni rekao da ako je ne zaustavim, ja bih nastavila, bio bi haos! Mi smo stvarno poverovali da loše živi sa ženom, mnogo ljudi se razvede, pa to je normalno. On je toliko bio ubedljiv da je stvarno ne voli i govorio je da nema ništa sa njom, nema on sa mnom ništa, ima s mojim detetom. Neka je ostavi na miru i neka je ne dira. Postao je Milenina pudlica, on njima kuva, tako je i Sandri pekao kolače, nije izlazio iz kuće, kuvao ručkove i pravio salate. Žao mi je jako što se sve tako dešavalo! Ta devojčica će da naraste, pratiće sve to, to je strašno! Najveći problem je što njegova devojčica, ona ima 13 godina, lepa i visoka, on o njoj ne razmišlja. Aleksandrinu je Uroš odveo na more, ništa ne prati, a njegova mala prati. On je hteo da vodi u Makedoniju 20 devojaka, pričao mi koliko bi zaradio za svaku, on će da priča nešto?!

Autor: Nikola Žugić