Milan Milošević, voditelj "Elite", već 97 dana pomaže mami u najtežoj životnoj bitki - bitki za goli život! Sada je, gostujući u podkastu "Na liniji života", ogolio dušu o njoj, njenom životu, ali i zdravstvenom stanju!

Voditelj najgledanijeg rijalitija u regionu, ali i šire, rijalitija "Elita", Milan Milošević, gostujući u podkastu "Na liniji života" govorio je o svom odrastanju, svom, ali i majčinom, teškom i mučnom životu.

- Trudio sam se da uvek osmehom sakrijem to što nosim u sebi, ali je vremenom to postalo deo mene. Ja ne glumim kada se smejem, ali ja sam iks puta pretužan. Evo, recimo, meni se majka bori za život, ali ja ne odajem takav utisak, naučio sam da imam taj zid. Rođen sam prvog aprila na dan šale i majka mi je rođena tada, mi smo gledali da uvek budemo pozitivni u svoj toj bedi, haosu i nasilju - rekao je Milan.

- Kako ti je mama - pitao je Nemanja.

- Majka mi je baš loše. Je l' mi veruješ da su mi juče rekli da ima 30 kilograma samo, 97 dana je u bolnici, nemoćna je, stara je, izmučena je, sve je sada stiglo, a što se tiče zdravstvenog stanja, tako je kako je, do njene snage je sada i volje da li će moći da izgura sve ovo. Mada, ja nimalo nisam optimista, nažalost...Mnogo se plašim telefonskih poziva iz bolnice, kada spavam, budim se, samo proverim da li ima neki poziv ili poruka. Plašim se te vesti. Ja sam donekle i spreman na taj rastanak koji će biti zauvek, ja ne verujem u to da ćemo se videti, ja fizički neću moći da je zagrlim. Meni je katastrofa kada odem kući, otvorim vrata, sve prazno, nekada je bila puna kuća ljudi. Nekada su bila tri jela na šporetu, sada je sve to ogavno i tužno. Majka je meni najveći prijatelj u životu i to je dokazano, njoj sam poverio svoje najveće tajne u životu, a za svaku je našla rešenje i opravdanje - rekao je Milošević.

- Ona je u stanju da te danas sasluša, ali nije da te posavetuje. Da li ti to najteže pada - pitao je Nemanja.

- Pada mi teško, jedna situacija od pre nedelju dana, došao sam kod nje i seo, ja kažem: "mama, kako si?", ona gleda kroz mene, ja vidim da me ne prepoznaje, ja je pitam: "mama, je l' znaš ti ko sam ja?", ja vidim da me ona ne prepoznaje i klima mi glavom, ja joj verujem da me ne prepoznaje, vidim joj u očima. Od tada su počeli da joj daju terapiju za demenciju, ja mislim da sam nju već izgubio, kada sedim pored nje, kao da već nije tu, kao da je njen duh već otišao - rekao je voditelj.

- Koliko je teško gledati ženu koja ti je dala apsolutno sve, koja je u tvom životu sve kako gubi i odlazi sa ovog sveta - pitao je Nemanja.

- Najgora je ta nemoć. Tu ne vredi ni novac, ni vreme koje posvećuješ, ni veze, vrede doktori i ta pažnja i nega koju joj pružaju. Ja bih sve sada prodao, sve bih dao samo da joj produžim život koliko god može, pa nek živi, samo ne da se muči ovako, ovo je mučenje! Sve kost i koža je, njen pogled je prazan, ona nema više ni toplinu u očima, to je preteško, katastrofa - rekao je Milošević.

- Da li postoji nešto što nisi stigao da joj kažeš - pitao je Nemanja.

- Ne, ne postoji ništa, kada sam je gurao sa sestrama na operaciju 20. januara u pola šest popodne, ja sam joj rekao: "mama ovde se moramo pozdraviti, hajde da mi izađeš zdrava", ona kaže: "sine, moli se Bogu samo da ne izađem živa odatle" - rekao je Milan, a onda je počeo da plače:

Mislim da je ona živa zahvaljujući mojoj volji, ali ona jednostavno ne želi više da živi, ona je izmučena...Ona ne želi više da živi, njen život je, ne može u tri knjige da se opiše...

Autor: Nikola Žugić