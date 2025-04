Progovorila o svemu!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošće voditeljskog para Anastasije Buđić i Stefana Miloševića Pande bile su bivša učesnica Elite, Branka Knećević i Ivka numerolog.

Da li je Ivan promenio stav prema tebi nakon što je raskinuo sa Aleksandrom?

- Da, jeste. Opet je počeo da me hvali i da mi govori kako sam prava dama. Rekao mi je da ćemo se videti kad izađe iz rijalitija. Veoma mi je značilo to što me je branio. Bilo mi je puno srce.

U čemu je bio problem između tebe i Milene?

- Svaki put kad bih ja ušla s njom u konflikt, njeni poltroni su se mešali u to. Čim ja nešto kažem, ona bi me ometala. Sofija i Sandra su njene produžene ruke. Prikupila je oko sebe svetice u pokušaju. Valjda joj je smetalo jer sam joj ja sve iskreno pričala, a one su pod*uzne muve. Moguće da ih je ona birala po tome jer podržava njihovo ponađanje. Sandra je perfidna, a ova Sofija je preljubnica. Užasne su sve do jedne. U poslednje vreme mi deluje da se Milena ograđuje od Sofije. Pući će tikva.

Zbog čega si se posvađala sa Enom?

- Pokušavala sam da spustim loptu s njom. Mene je uvredila preko deteta. Rekla je da bi bila sa mojim sinom, koji je maloletan, da bi mene uvredila. Bezobrazna je i strašno je kako se ponaša.

Šta misliš o Milovanu?

- Mislim da je on imao pik na mene jer sam mu se dopala. Bio je kivan na mene jer sam bila jedino usmerena ka Ivanu. Ja sam zavodnica, ali nisam išla od jednog do drugog i bila sa njima.

Autor: S.Z.