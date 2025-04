Bez dlake na jeziku!

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja, iako je delovalo da će do kraja "Elite 8", pa i nakon iste, nastaviti svoju ljubavnu romansu popločanu ljubavnim pločicama, no, međutim, Vaskrs je promenio sve.

Naime, Enina vaskršnja čestitka od rođene sestre poremetila je totalno njihov odnos, te su njih dvoje raskinuli, a od tog momenta, ne prestaju se žestokim verbalnim okršajima i uvredama. S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa njenim ujakom, Dejanom Đokovićem, koji je za naš portal dao svoj sud o aktuelnim dešavanjima.

- Šta da ti kažem?! To je ono toplo-hladno, mislim da jeste definitivno raskrstila. Ono što objašnjava Jovan po kući, jeste da joj se sada otvaraju oči, sada je sve jasnije, on je možda pokazao svoje pravo lice. Ona ga jeste podizala, a sebe spuštala, možda je do sada razočarana - rekao je Dejan, a onda se osvrnuo na vaskršnju čestitku:

Rastanak od vrtića, jeste...Pismo nije samo od Enine sestre, to je komplet od porodice, učestvovali su i Enina majka i otac. Ja sam odmah rekao sestričini da je po meni to malo grubo, nisu oni to tako mislili, ali to je ono što je Ena rekla da ona zna šta oni misle. Malo je Ena tvrdoglava, ne sluša ljude sa strane. Odavno smo mi, još od Nove godine pružamo šansu nanovo i nanovo, ali mi kao porodica ne podržavamo tu vezu. Nisu ga ni za Novu godinu pozdravili, to je ona pogrešno pročitala i skontala. Jedna je majka, ipak Enina majka vidi nešto drugačije.

Za sam kraj, osvrnuo se i na Enin stav da se njoj dosta zamera što vređa njegovu majku Zlatu Petrović, samo zato što je ona javna ličnost, dok se Peji, kako kaže, ne zamera jer njena majka nije javna ličnost.

- Ja sam rekao da niko ne zna ko su njeni roditelji, kao vređa Zlatu, a ovo nema težinu...Nije moja sestra njemu zamerila uvrede, nego kompletno ponašanje prema Eni. Videla je sve Enina mama, dosta je ona njega uzdizala, ali verujte mi, ona je sebe spuštala, a druge uzdizala - rekao je Dejan za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić