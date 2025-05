ĆERKA JE GOVORILA DA JU JE PODVODILA: Filip Car osolio po Ljubi Pantović nakon njenih prozivki, odgovorio joj BRUTALNIJE NEGO IKAD!

Osolio kao nikada do sad!

U emisiju ''Pitam za druga'' se uključio putem video poziva, bivši učesnik Elite, Filip Car, koji je odgovorio na prozivke Ljube Pantović, koja ga je nedavno javno prozvala, te je rešio da joj na prozivke i odgovori.

Burno si odreagovao na gostovanje Ljube Pantović, šta imaš da kažeš o tome?

- Gospodin Ljubo Pantelija je gostovao, da. Ona i ja smo se posvađali oko Onli fens-a. Ja nisam imao para da se pretplatim, jer sam sve potrošio, pa se ona naljutila na mene. Eto, izgladili smo odnose, zvao sam Čabarkapu, pa smo spustili loptu. Da sam pređem na ozbiljije na ovo. Svako može da komentariše Majin i moj odnos onako kako želi, ali je stvar u tome ko to komentariše. Je l' ona vidi kakve ona odnose, familijarne i ljubavne ima?! Maja i ja smo svesni da nam odnos nije bio idealan, ali je ona sa svojom ćerkom delila momka. To je žena koja po internetu prodaje gole slike. Da je ona osoba koja nema mrlje i čija reč ima težinu, onda nikakvu zamerku ne bih imao. To je žena, čija je ćerka je govorila da ju je tukla i da je pokušala da je podvodi. Ja o Aleksandri nemam ništa da kažem, jer ni ona mene ne komentariše, pričam isključivo o Ljubi Pantović. Koga ona može da kritijuke? Ne znam kako je nije sramota da uopšte komentariše moj odnos. Kako se nije zapitala da li sam se promenio, odrastao i nešto naučio iz svojih grešaka?! Možda je moje razmišljanje sad drugačije.

Autor: S.Z.