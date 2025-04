Nikad iskrenija o njihovom odnosu!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a na samom početku emisije voditelj Milan Milošević podigao Stefana Karića, kako bi sa njim započeo razgovor o njegovom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i Anđelom Đuričić.

- Ja sam rekao da stavi Anđelu za omiljenu jer je on rekao da će igrati rijaliti. Ja sam Gastoza potkačio i nije Gastoz taj koji je prvi komentarisao - rekao je Karić.

- Nije istina. Ja sam rekao da se on p*pišao po njegovim drugarima koji su mu suflirali - dodao je Gastoz.

- Ja ću da se potrudim da kuliram neke stvari, još je vruće da bih mogao da se iskuliram. Moje ime se ovde koristi u dosta situacija. Naš sukob je započeo on jer nije želeo da sluša moje mišljenje o njegovim lošim postupcima. Ja sam komentarisao, njemu se nije svidelo i to je to - govorio je Stefan.

- Ako ćemo o nominacijama Luka se p*pišao po ekipi koja mu je zamerila jer nije skočio kad sam hteo da podstaknem da se izvini Anđeli. Kad se onda on na drugačiji način izvinio i rekao da je sramota onda je on ispao veliki čovek, a u njihovim očima je ispao p*čka kad sam ga ja indirektno navlačio. Kako je sad dobar čovek kad se izvinio, a ja loš kad sam hteo da izvučem to - pričao je Gastoz.

- Njemu ne treba smernica kad će da se izvini - dodao je Karić.

- Pa šta ste onda radili u pabu? - pitao je Gastoz.

- Ja sam rekao Mići i Luki da je meni tako izgledalo i onda sam posle komentarisao kad je nije bio tu da su obojica trebali da se izvine devojkama. Ispostavilo se da se jedini Luka izvini, tačnije nije se izvinio, nego se pokajao, a meni je to veće od izvinjenja. Ne mogu ja da gledam ko je više iskren, a ko nije. Lepo sa njegove strane, pokazao je da je čovek i da je shvatio da je pogrešio i da žene ne treba da budu u sukobu - pričao je Karić.

- Karić je meni zamerio jer sam vređao Aneli, a nije znao da je on prvi Anđelu. Priča kako konstatno vređam Aneli, a ja sam rekao iz poštovanja prema njemu da neću da je uzimam u usta. Ja više ne znam koja je poenta. Što se tiče Karića i nešeg fejk odnosa mislim da sam shvatio što misli da smo fejk. On misli da Anđela meni previše dopušta i da to neće da kaže. Cela enigma je završena jer smo mi fejk jer se ne ponašamo kako bi Karić voleo - pričao je Gastoz.

- On je znao da pretera i obrati se devojkama kako ne treba, a bio je zauzet. Ljudi su ga osudili, a to se prebacilo na sprdnju. On je morao da nastavi da se sprda da bi opravdao svoje loše postupke - rekao je Karić.

- Ja sam sad sa Milovanom pričao i zbog turbulencija koje smo imali u početku sad nam je ovako. Jedno drugome smo pokazali zube i sad znamo kako dišemo i do toga ne dolazi. To ne znači da se mi ne nap*šavamo tokom dana. Shvatio sam da kad ona nije pored mene da ja nisam potpun. Ovde ljudi kad raskinu procvetaju, a ja kad nisam sa njom ja nisam dobar. Što bih sebi činio loše kad znam sa kim mi je dobro? Nema nas dva dana, a treći dan umirem. Boško je rekao da ne želi da me vidi takvog, bio sam u depri zbog našeg odnosa. Jedan period u godini, to sam rekao i Anđeli, ja stvarno nisam dobro. Zamolio sam je da sačeka i da vidim šta će da mi se desi. Ja otkako sam napravio sr*nje za rođendan, desilo se mnogo toga lošeg u danu i prešla mi je preko toga. Ja ne želim da glumim kapadahiju jer ona to nije zaslužila. Nisam se folirao kad sam se sa njom svađao na najgore, a što bih sad pravio veštačku frku kad je sve po loju? Ja se i plašim da pričam koliko je dobro. Boško prvi put gleda rijaliti i ne zna kako prsnemo. Meni je lepo sa njom, a ne bez nje. Ja mogu da se k*rčim i glumim mačomena, ali ja volim ljubav - pričao je Gastoz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić