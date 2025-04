ŽESTOK RAT ANĐELE I KARIĆA: Ona burtalno udarila na Osmana, Gastoz skočio kao oparen i zaurlao na donji dom! (VIDEO)

Trese se Bela kuća!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o odnosu Stefana Karića, Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Znaju se Osman i ona odavde, ali ne da se znaju ne znam kako. Ja sam rekao sve što sam imao da kažem. Nisi trebala Anđela da ga provlačiš ovde - rekao je Stefan.

- Popljuvao je sve što je mogao, pa sad liže. Ne voli ni Aneli, nego odgovara da je liže da bi mene pljuvao. Ja njegovog sina nikad u životu nisam uvredio, ja bih razumela da me pljuje jer sam mu pljuvala dete. Nisam ga oštetila ni sa čim, ni njegovo dete, što sam toliko loša? Treba da ga bude sram godina i jer ima ženu kod kuće i svoje dete. Zamisli moj tata da se bavi nekom rijaliti učesnicom. Kad izmišljaš da je neko imao s*ksualne odnose za mene je to mrža. Razumela bih da mu se ne sviđa moje učešće - govorila je Anđela.

- Šta si se toliko uvredila? Gledajte vi sebe, svako od nas ovde pokazuje šta je i ko je. Ne mogu da utičem na neke njegove stvari, naravno da mi neke stvari zasmetaju. Ispostavi se na kraju da uvek bude u pravu, ali što se tiče s*ksa sa Anđelom nikad neće biti u pravu. Videćemo kad izađemo šta je sve izbacivao, pa će imati pravo da odgovori - pričao je Karić.

- Neću da odgovorim, zbog njegovih godina. Ja sam i sad rekla da sve pljuje zarad višeg cilja. Ja sam ispratila radio-emisije i da prikuplja hejtere jer mu tako odgovara - dodala je Anđela.

- Ovo su Đedovićeve reči. Nema viši cilj, njemu je to zabava. Ne sviđa mi se što je rekao to za Anđelu, kao i za moje prijatelje. On mene stavlja u neprijatnu situaciju. Ja sa Anđelom ovde nisam imao konflikt. Na Osmanovo mišljenje niko ne može da utiče, on iznosi svoje stavove od početka rijalitija. Svi imamo pravo na društvenim mrežama da iznosi svoje stavove - rekao je Stefan.

- Svi ovde uđu, pa pogaze svoje stavove - poručila je Anđela.

- Možda bi ušao da se pere sledeću sezou - rekao je Stefan.

- Mnogi su ovde ulazili da se peru, možda ne sad nego pre par godina. Treba da pogleda klip mog oca i da pogleda šta je čovek, veličina i gospodin, a ne da se sramoti što se na taj način bavi devojkama. Pozdrav za mog oca, sigurno ti nije lako kad čitaš takve stvari - pričala je Anđela.

- Ovim samo pokazuju da ne želi da se nešto stopira, nego da se produbljuje. Ne mogu da utičem odavde na neke stvari. Uvredila si ga jer si rekla da pljuje, pa liže - rekao je Karić.

- Opet ovi lizači b*lje dobacuju, zamisli Anđela je nešto rekla Kariću. Mi smo ovde toliko jaki da ljudi ovde rade za nas - umešao se Gastoz.

- Opet oni ponižavaju ljude - rekao je Karić.

- Zamisli ponižavam ljude koji brane tvog oca koji ponižava moju devojku. A ti fićfirić, nemoj ni da ustaješ, ovo su ozbiljne teme, a ne 14+ - rekao je Gastoz.-

- Ma p*puši ti k*rac. Ona je trebala da iskulira jer čovek ima toliko godina. Čovek je samo rekao svoje mišljenje. Ti si ovde nekog našao da omalovažavaš, p*derko jedan. Koliko Peja ima godina, a ti pričaš da mu ćutiš osam meseci. P*derko jedan, beži slino jedna. Zovi tvoje telohranitelje da skaču - govorio je Luka.

Autor: A. Nikolić