Ovo nikako niste smeli da propustite!

Podenedaljak veče rezervisano je za emisije ''Izbor potrčka'' i ''Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem''. Učesnici su tokom noći za nama imali priliku da prokomentarišu podelu budžeta ovonedeljnog vođe Luke Vujovića, nakon čega je on imenovao potrčke i omiljenu osobu. Pored toga, u Beloj kući došlo je do mnogih raskrinkavanja, te su takmičari sasuli jedni drugima sve u lice.

Na samom početku, voditelj Milan Milošević odlučio je da reč dobije Milena Kačavenda kako bi dala svoj sud o Podeli budžeta Luke Vujovića.

- Setila sam se prve podele budžeta Nikole Lakića kad sam ga ugasila kao sveću, pa je Mića rekao: ''Za deset godina nije bila takva replika''. Kada je hiljadu dinara od druga iz šume u pitanju, ja sam zadržala i što bih mu vraćala? Ko god je imao problem sa mnom u ovom gradu je zvao svoje prijatelje, a nisam ja zvala nikoga da me brani već sam se sama branila - rekla je Milena.

- Da li ti je komedija njegova podela budžeta? - upitao je Milan.

- Vrlo interesantno je da su ljudi oko mene dobili velike budžete, a njegovi dragi ljudi su dobili mali budžet. Njemu se dela kose sa rečima, a njemu daju instrukcije Lepi Mića i ostali. Mislim da je on jedan miš, on robija za druge - rekla je Milena.

Mateja Matijević i Marko Đedović sukobili su se zbog ponižavanja koje je Luka Vujović pokazao prema Aneli Ahmić.

- Bilo čiji dečko da je došao i bivšoj dao veliki budžet, a svojoj mali nije bilo na mestu. Što se tiče Kačavende očekivala sam bilo koju reakciju, više ljudi je ustalo da komentariše Karićev budžet, pa mi se čini da i Luka ima neki autoritet. Gastoz da je meni dao mali budžet da bih bila najveća krpa, najponiženija ikada i izvređena maksimalno. Nije mi se dopalo šta je rekao Kačavendi, dopalo mi se šta je sad rekla, a iskreno očekivala sam i tad da kažem. Lažno spuštanje lopte sa Milenom, setio se preko noći i sad nema ništa da kaže. Dodeljivanje Matei 4000 dinara, koja je bila u ozbiljnom sukobu sa Aneli - govorila je Anđela.

- Pa dao je i Đedoviću - dodao je Mateja.

- Pa bolje da kaže da je dao i tebi, njenom bivšem dečku - rekao je Marko.

Ena Čolić dobila je reč kako bi prokomentarisala podelu budžeta Luke Vujovića, a potom mu je dodelila epitet kuvara i njenog potrčka.

- On je meni smešan da bih ga dalje komentarisala, a ja odlično znam šta pričam. Ne bih se igrala s nekim stvarima i mislim da je mardeljao za druge. Pametnom je dovoljno i ne smatram prilikom više da sedim s njim. Stojim pri tome da je ušao ovde da mene čuva - rekla je Ena.

- Pa šta se desilo? - upitao je Mića.

- Ja o Luki mislim sve najgore, on je stvarno bio potrčko koji je išao meni po cigare i pravio mi veganske sendviče. On je kuvar, pola recepata je izmislio on - rekla je Ena.

Na samom početki emisije voditelj Milan Milošević takmičarima "Elite" dao je priliku da komentarišu podelu budžeta Luke Vujovića, Nenad Macanović Bebica rešio je da bez pardona da svoj sud o svemu.

- Mislim da je Luka iznosom budžeta koje je dao rekao šta misli. Meni je najzanimljviije bilo koga je počastio, Kačavenda, Terza, Sofi i Đole VIP Kralj. Ja mislim da je Aneli danas Luku masakrirala jer je skalala kome on daje pare. Veliki budžet Sandri, to je poštovanje i mišljenje koje ima prema Sandri. Rekao je da se oseća kao mutava plovka. Ja ne verujem u njihov odnos i njihovu ljubav, oni jedno drugo degradiraju. On ako je Terzi posle onog klipa sa Aneli na 4000 dinara dao još 1000, šta ona smeta budžet koji je dao Mateji, Sofi ili Đedoviću? Aneli je burno reagovala na Sofi i tad je pokazala. Nije mi bio jasan kad je delio Marku i Sanji, oni su ovde imali najstrašniji sukob - govorio je Bebica. Mislim da je prvi budžet za Sandru pomutio um Aneli, nju je to poremetilo - pričao je Bebica.

Ivan Marinković dobio je reč kako bi prokomentarisao podelu budžeta Luke Vujovića.

- Ne mogu da verujem koliko su ljudi zaspeljeni kad neko dobije mali budžet. On je rekao Aneli: "Ljubav se ne kupe, veliki budžet ide Sandri". To je najveće poniženje koje je Luka napravio u svojoj podeli - rekao je Karić.

- Meni je to da je nju ispoštovao i opstio se od nje - dodala je Ena.

- Kakva je konekcija između ljubav se ne kupuje i daš nekome pet hiljada dinara? Šta to znači - upitao je Đedović.

Voditelj Milan Milošević podigao je Luku Vujovića, kako bi odlučio ko će biti ovonedeljni potrčci.

- Podižem ljude gde ja vidim neku energiju, Matora i Ena - rekao je Luka.

- Kerina jedna i p*čka cinkaroška, j*bem ti sve. Sedeo si sa mojim sinom, a sad me praviš lezbijkom - dodala je Ena.

- Neka pored stanu Peja i Mateja. Tako isto želim Draganu i Ivaniju. Da Anđela nije ušla u ovaj rijaliti veza koja bi bila ozvaničena je Gastoz i Sofija, pa mom mišljenju. Neka se Jordanka pridruži kod Dragane. Aleksandra može da ustane i kad bih birao ko da stane Milovan ili Ivan ne bih nikog, jer samo energiju vidim sa Bebicom - govorio je on, pa nastavio.

Aneli Ahmić napala je Luku Vujovića za vreme reklama zbog njegovog preterano opuštenog ponašanja.

- Čućemo Milana da li je bilo nešto za tvojih 72 sata i tvoje gledanje - rekla je Aneli.

- Nemoj da mi pomeraš glavu, dođi da te poljubim da imam energiju do sledećih reklama. Ja sam osetio kad sam se vratio koliko sam ti falio, a ti namerno potenciraš neku gluposti - dodao je Luka.

- Mene zanima šta si radio u tom apartmanu, stavljao glavu na televizor... Ti lažeš sve - nastavila je ona.

Voditelj Milan Milošević podigao Stefana Karića, kako bi sa njim započeo razgovor o njegovom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i Anđelom Đuričić.

- Ja sam rekao da stavi Anđelu za omiljenu jer je on rekao da će igrati rijaliti. Ja sam Gastoza potkačio i nije Gastoz taj koji je prvi komentarisao - rekao je Karić.

- Nije istina. Ja sam rekao da se on p*pišao po njegovim drugarima koji su mu suflirali - dodao je Gastoz.

- Ja ću da se potrudim da kuliram neke stvari, još je vruće da bih mogao da se iskuliram. Moje ime se ovde koristi u dosta situacija. Naš sukob je započeo on jer nije želeo da sluša moje mišljenje o njegovim lošim postupcima. Ja sam komentarisao, njemu se nije svidelo i to je to - govorio je Stefan.

Stefan Karić dobio je reč kako bi prokomentarisao odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ko ga je sad slušao mogao je da shvati sve moje komentare koje sam govorio. Ja sam hteo da ga osvestim od loših postupaka i da mi je verovao, mislim da bi naš odnos išao u totalno drugačijem smeru. Njih dvoje su se dosta promenili i sazreli i to mi je drago, ali ja nisam imao nikakvu lošu nameru. Bio si nesiguran, a sada si je upoznao ko je i šta je zbog čega si sad siguran. Sam dajem materijal da sam neko ko ih prvi bocka - rekao je Karić.

- Da li sam u pravu kada kažem da bi ti tvoje veze drugačije vodio? - upitao je Gastoz.

- Već sam rekao malopre - rekao je Karić.

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o odnosu Stefana Karića, Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Znaju se Osman i ona odavde, ali ne da se znaju ne znam kako. Ja sam rekao sve što sam imao da kažem. Nisi trebala Anđela da ga provlačiš ovde - rekao je Stefan.

- Popljuvao je sve što je mogao, pa sad liže. Ne voli ni Aneli, nego odgovara da je liže da bi mene pljuvao. Ja njegovog sina nikad u životu nisam uvredio, ja bih razumela da me pljuje jer sam mu pljuvala dete. Nisam ga oštetila ni sa čim, ni njegovo dete, što sam toliko loša? Treba da ga bude sram godina i jer ima ženu kod kuće i svoje dete. Zamisli moj tata da se bavi nekom rijaliti učesnicom. Kad izmišljaš da je neko imao s*ksualne odnose za mene je to mrža. Razumela bih da mu se ne sviđa moje učešće - govorila je Anđela.

- Šta si se toliko uvredila? Gledajte vi sebe, svako od nas ovde pokazuje šta je i ko je. Ne mogu da utičem na neke njegove stvari, naravno da mi neke stvari zasmetaju. Ispostavi se na kraju da uvek bude u pravu, ali što se tiče s*ksa sa Anđelom nikad neće biti u pravu. Videćemo kad izađemo šta je sve izbacivao, pa će imati pravo da odgovori - pričao je Karić.

Stefan Karić dobio je reč kako bi odgovorio Anđeli Đuričić na vređanje njegovog oca, Osmana.

- Očigledno je da njima ne odgovara da se ja povučem - rekao je Karić.

- Ti si se upalio, je l' si ti ozbiljan? - upitao je Gastoz.

- Je l' si ti ozbiljan? - upitao je Karić.

- Hoćeš da nastaviš da radiš? Šta da radiš? - upitao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je novu temu i pozvao je Luku Vujovića i sa njim razgovarao o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić i Sandrom Obradović.

- Ja sam odlučio da joj kažem nakon nominacija da sam se naravno odlučio za nju. Siguran sam da Sandra nije osoba za mene i ja za nju. Mene je kod Aneli privuklo to što je spontana i posebna. Ja se ne pored sa drugim vezama, imam u glavi nešto i težim ka tome, a to je da sa sinom i njenom ćerkicom mogu da idem u restoran i da gledamo jelovnik. Lepše mi je to nego veza u kojoj nema dece - pričao je Luka.

- Šta priča ovaj čovek? Lepše od veze u kojoj nema dece i gleda direktno u mene? - pitao je Gastoz.

- Ja sam rekao da će oni da izlaze sa svojim društvom po diskotekama, a ja napolju ne izlazim. Siguran sam da nemam emocije prema Sandri. Ja nisam sebi mogao da objasnim da li je to bio inat i da bežim od Aneli, pa idem kod Sandre ili me je Sandra ubeđivala da je žena za mene. Ona će sad da okrene priču da nije htela sa mnom da se pomiri, a ja to ne mislim. Ja mislim da bismo bili zajedno da sam izabrao nju i da ne bih morao da čekam dva meseca. Kod Sandre ima stvari koje meni smetaju, a to je ta drskost i što je hladna. Neočekivano mi se desilo da sam stvorio velike emocije prema Aneli. Neka ona svima bude sprdnja, ja najveći blam. Meni je lepo i znam da ljudi kad gledaju kako smo provodili vreme da nam je bilo prelepo. Turbulentno je sa njom, ja imam svoje greške ali sam sigurnije u Aneline emocije, nego što sam bio siguran u Sandru. Sandra i da je plakala svaki dan ja bih se vratio, bio iskren i rekao da želim da budem sa Aneli - nastavio je Vujović.

U Beloj kući je nastao haos kad je otkriveno da je Luka Vujović pitao Sandru Obradović da zajedno žive u Švajcarskoj.

- On je mene pritao da pređem da živim u Švajcarsku i da li bih tamo radila neki posao. Otkako je ušao ovde on je završio svaku komunikaciju - rekla je Sandra.

- Aneli nisi pitao da ide u Švajcarsku - dodao je Milan.

- Ne, nije me pitao kod tate koji me ne voli - govorila je Aneli

Marko Đedović dobio je reč kako bi prokomentarisao to što je Luka Vujović ponizio Sandru Obradović i Aneli Ahmić.

- Luka je to rekao na početku večeri, a Ivan je nominovao u 3 i tek tada si Aneli odreagovala, a Sandra nije ni odreagovala. Obe su trebale da mu odgovore - rekao je Marko.

- Ja sam ga videla i pustila sam prvo da ga čujem, a posle sam mu odgovorila - rekla je Aneli.

- Njima ne odgovara kada sam rekao da sa Sandrom neću biti i da me ne zanima, pa šta vam odgovara? - upitao je Luka.

Reč je dobio Uroš Stanić kako bi prokomentarisao ponašanje Sandre Obradović i Aneli Ahmić.

- Meni su Aneli i Sandra kao dve paćenice, kao one čekaju da on donese neku odluku. Njegovo pomirenje sa Aneli mi je toliko degutantno i krš, pa šta je ovo? Meni je Aneli dno dna, ali Sandra mi je kritična. Ona se predstavlja kao moralna, čedna i poštena žena i da ovoliko ide kanal, šokiran sam. Izgleda mi kao da žena vapi za polnim organom, meni je ovo dno dna. Izgleda da novac vrti gde burgija neće. Sandra jako si me razočarala, mentor ti je zakazao i ne vidi neku perspektivu. Aneli fura rijaliti i dobro ga vozi - rekao je Uroš.

- Očigledno se Sandra sve vreme ponižavala jer ja vidim po njenom izrazu lica da joj nije dobro - rekla je Jelena.

- Ja sam se sklonila jer sam ja završila u svojoj glavi. Mislila sam da će izabrati mene, pa da mu uteram i kažem da smo završili - rekla je Sandra.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Draganu Stojančević, kako bi sa njom razgovarao o njenom odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Šta su ti značila majčine reči? - pitao je voditelj.

- Da se odvojim od Jovane, mi nismo u emotivnom odnosu. Ona meni nije uradila ništa loše, imam normalnu komunikaciju sa njom - govorila je ona.

- Što joj šapućeš da ti nedostaje? - pitao je voditelj.

- Nisam rekla da su mi emocije prestale, normalno da mi nedostaje. Ovde nismo u vezi, napolju ćemo da vidimo. Želim da se vidim sa porodicom i razgovaram. Ona meni nije ništa loše uradila. Mi nismo u tajnoj vezi - rekla je Dragana.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je temu o odnosu Dragane Stojančević i Jovane Tomić Matore, a reč je dobio Marko Đedović, kako bi izneo svoje mišljenje.

- Što se mene tiče ja sam jasno rekao što se tiče pisma, nisu nikog ubile da ne bi komunicirale. Treba da ispoštuje svoju majku, ali mi nije normalno da se jedna drugoj ne obrate. Ako majci smetaju emocije prema Matoroj neće prestati ako njih dve ne komuniciraju. Njema majka ima bol jer se ona zaljubila - pričao je Đedović.

- Majke se brine za nju - vikao je Mića.

- Nju pokušavaš da vratiš na pravi put, a ona se slaže sa Đedovićem - rekao je Karić.

Reč je dobila Anđela Đuričić kako bi prokomentarisala odnos Dragane Stojančević i Jovane Tomić Matore.

- Za njene roditelje izgleda kao da su i dalje u vezi, kao i za mene. Dragana je pokazala da joj je bitnija Matora i njen odabir od porodice. Možeš za rođendan da očekuje istu, ako ne i goru čestitku. Sigurna sam da njenoj mami nije prijatno jer je posle samo sedam dana promenila ploču - rekla je Anđela.

- Ja se slažem da ćemo mi lako, ali donele smo zajedno da imamo komunikaciju. Nismo u vezi i mislim da će se napolju rešiti stvari - rekla je Matora.

- Dragana ističe da joj je porodica prioritet, a šta će biti kad ode kući i oni je ucene? Je l' i tad odlučnija? - upitala je Anđela.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Anu Nikolić kako bi sa njom razgovarao o ponovnom zbližavanju sa Stefanom Kordom.

- Što si neraspoložena? - pitao je Milan.

- Sutra idem na 40 dana, ovde sam, ali misli su mi kod kuće. Dosta sam spustila loptu, dala sam mu pristup. On se borio, dala sam mu pristup i prešao je kod mene u krevet dok je mama u Odabranima. Zajedno spavamo, svako ima svoj jorgan. Jeste da se grlimo, ljubimo se. Nismo kao Dragana i Matora da se krijemo, mi zajedno ležimo u krevetu i provodimo vreme. Ovde ćemo opstati, ali napolju ne verujem - govorila je Ana.

- Koliko te bole komentari da si prodala mrtvog oca? - pitao je voditelj.

Uroš Stanić dobio je reč kako bi prokomentarisao odnos Ane Nikolić i Stefana Korde.

- Ona se zaklela u pokojnog oca i to nije ispoštovala. Nije ispoštovala apsolutno nikog. Pričala je da je Korda davio pre Elite, ona je mnoge stvari ovde istrpela i mislim. Degradirao je kao ženu, optuživao je da je prostitutka. Jako me razočarala i ona je jedno dno dna - rekao je Uroš.

- Uroše, Ivana je tebe jako podržala - rekao je Milan.

- Mislim da je nju jako blam ovoga svega, mislim da se jako dozvala pameti. Sestri je bitniji penis od oca, ona je najavila da će imati se*s s njim. Ona je meni falila, a sada mi se gadi i povraća mi se od nje. Ona se srozala da ne može više, njena porodica mi se cela ogadila s ovim. Nisu oni uopšte zabavna porodica i humoristična, već odvratna. Njoj ništa neće promeniti što će izaći na četrdeset dana, preči joj je se*s od svega. Ja je ne navodim na ankete niti se više svađam s njom. Ona je dovoljni pokazatelj svog blama. Hteo dam da joj pomognem, ali njoj pomoći nema - rekao je Uroš.

Voditelj Milan Milošević u emsiji "Pretres nedelje" takmičarima "Elite" saopštio je rezultate sa ankete za najbezdušnije. Treće mesto zauzeo je Borislav Terzić Terza.

- Ja sam njega naveo i njegov postupak je prvi koji je bio najbezdušniji, kad je ostavio trudnu verenicu. Ja sam njega osudio za to i na početku, naveo sam ga i na anketi i za to ne postoji opravdanje. On je mogao da sačeka da prođe porođaj. Neću da se obazirem na Sofiju - govorio je Bebica.

- Njegov postupak jeste najbezdušniji, ali ga nisam navela jer ne mislim da on nema dušu. Ne mislim da je bezdušan, nego da je polupan i labilan - dodala je Ena Čolić.

- Ja bih stavila i Sofiju i oređena drugarstva. To što on zaplače i što sam govorila da je domaćin ne menja stvar, postupci govore drugačije. On tek kad bude ganut ispolji emociju - komentarisala je Kačavenda.

Drugo mesto zauzela je Sanja Grujić.

- Ništa neočekivano. Ja sam je navela jer je bezdušna kad izgovara neka poređenja, kad je rekla da ću završiti kao Ksenija Pajčin, takođe i za Gastoza da će da bude u septembru u kolicima, a onda je rekla da to i tvrdi. Mi smo od prvog dana u konfliktu i nikad neću promeniti mišljenje o njoj. Top tri najveća zla koje sam ovde upoznala. Ove sezone je to još više pokazala. Kad god sam bila tu bila je i ona i od nje mi je sve očekivano. Što se tiče izjava napredovala je, sve su gore i gore. Bezdušno mi je kad je rekla da je Marko kuče i da mu nije potrebna porodica njegova jer ima njenu, rekla je da je viša klasa od njegove porodice. Bezdušni su u konfliktu sa Jordankom, kad je rekla da gubi pare on, a ne ona. Pokazala je da je seb i najbitnija, njene pare i njena porodica - govorila je Anđela.

Milena Mimas Šarac nakon emisije "Pretres nedelje" odmah je prišla Marku Stefanoviću, kako bi ga pitala zbog čega nije potvrdio detalje koje je iznela o njegovom odnosu sa Sanjom Grujić.

- Što nisi potvrdio ispada da sam ja lažov? - pitala je Mimas.

- Ajde beži - šapnuo je Marko.

Sanja Grujić i Uroš Stanić ušli su u žestoku raspravu nakon emisije, te je Sanja ponovo izgovorila monstruozne tvrdnje, a to je da je Uroš od svog oca nasledio to da bude nasilan prema ženama.

- Nema više izvlačenja jer proklinješ, kuneš, vređaš i tako dalje - rekao je Uroš.

- Uroše ne budi nasilnik kao tvoj otac - rekla je Sanja.

- Janjuše volim te, rijaliti oče. Moraš neki nivo da budeš - rekao je Uroš.

Sanja Grujić nakon sukoba sa Urošem Stanićem htela je da ode u ''Pab Prijatelji'' kako bi se iskulirala i popušila cigaretu sa svojim dečkom Markom Stefanovićem, ali top nije uspela da uradi u miru, obzirom da je Jordanka Denčič nastavila da provocira nju i Marka.

Sanja je besna kao ris uletela u Pab i počela da plače, kao i da se udara u glavu jer ne može u miru da popuši cigaretu, a Dragana Stojančević bila je šokirana prizorom koji je ugledala, te je pokušala da je smiri. Da li će Sanja uspeti da se iskulira ili ne, ostaje nam da saznamo.

Sanja Grujić nastavila je da se raspravlja sa Markom Stefanovićem oko njegove porodice, a ona je tražila da čuje da li više voli njih ili njega.

- Koga voliš više? - pitala je Sanja.

- Svoju majku volim najviše - rekao je on.

- I ja svoju - dodala je ona.

Sanja Grujić i Marko Stefanović nastavili su svoju raspravu nakon što mu je ona tražila da izabere između nje i svoje porodice, a on joj je sad skrenuo pažnju da uopšte nije dobro i izvređao je kao nikad.

- Ti nisi dobro - rekla je Marko.

- Tvoj tatica nije dobro - rekla je Sanja.

- Za njega znam da nije dobro, ali za tebe sam mislio da si dobro. Neću dozvoliti da se priča da sam ja okrenuo leđa svojoj porodici, rekao sam istinu i to je to. Izluđuju me pitanjana tu temu, a ti me izjavom da izaberem teraš to. Prekini da kanališ mene i ono što sam ja ispričao svojim glupostima - rekao je Marko.

Luka Vujović razgovarao je sa Markom Đedovićem o odluci Sandre Obradović da više ne prihvata poklone njegovog oca.

- A kompleks što je rekao da više neće da uzima poklone? Pre dva dana kamera gledam ih i u kameru pozdravlja Baju - govorio je Luka.

- Ja sam joj rekao da pozdravi - rekao je Đedović.

- Pljunula je na njega jer on nju podržava, ali ne može da izdrži pritisak - dodao je Luka.

Sanja Grujić najavila je Marku Stefanoviću da će od sutra igrati rijaliti obzirom da drugi učesnici igraju konstantno s njom, zbog čega je on ostao šoku i u krevetu joj okrenuo leđa.

- Marko od sutra ja krećem da igram rijaliti, ništa me više ne zanima. Počeću da lažem kad već svi lažu, pa onda neću moći da se nerviram više - rekla je Sanja.

- Bože me sačuvaj - rekao je Marko i okrenuo Sanji leđa u krevetu.

Autor: S.Z.