Sad je sve jasno! Keti priznala sve o odnosu sa Gastozom, otkrila da li će se družiti napolju, dok je na Anđelu stavila tačku (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' Joca Novinar i Stefan Milošević Panda ugostili su Katarinu Samardžić Keti.

Katarinu Samardžić Keti progovorila je o aktuelnoj temi u Eliti 8 između Nenada Marinkovića Gastoza, Stefana Karića i Anđele Đuričić. Po napuštanju Bele kuće, Keti je postavila Stefana za vođu, čime je nastao haos u kući koji traje i danas.

- Meni je sve to simpatično. Stefan Karić je to želeo da tako bude. Hteo je bezazleno da ga pecne. Ja ne verujem da su oni bili napolju. Verujem Kariću - rekla je Keti.

Kako komentarišeš što je Anđelu uvredilo sve to i za Osmana šta je rekla?

- Kao žena, jeste je verovatno povredilo. Dotle je razumem. Više puta brzopleto nešto kaže. Mislim da je to bila i situacija sa mnom. U rafalu izgovori nešto nepromišljeno. To je njen način da se odbrani - rekla je Keti.

Da je Anđela slobodna, da li misliš da bi se nešto desilo između nje i Karića?

- Oni se znaju odavno, da je trebalo nešto da se desi, desilo bi se -

Kako ti sad gledaš na komentare za tebe i Gastoza?

- Cela ta priča je malo bezveze. Ja sam njemu rekla za neke klipove sa Matejom koje sam videla, ona je meni izgledala posesivno. Nas dvoje smo bili baš bliski, ali u tom domenu da smo se razumeli, imamo donekle istu životnu priču. Moj muškarac je od mene stariji devet godina. On mora da ima preko 190 i 100 kilograma i da bude stariji od mene. Imam sve što mi treba. Imala sam prijateljske emocije prema njemu, drugarske skroz. Svi smo komentarisali da su oni dva sveta, a samo se meni zamerilo. Njih dvoje su sve nas demantovali. Uspeli su da nađu kompromis u svakoj situaciji. Da sam ja bila zaljubljena toliko u nekoga i ja bih slično reagovala. Ali da mi kaže da ja ne plačem zbog deteta, nego da plačem jer smo raskinuli. Samo je to tako izašlo iz nje, tako nespretna rečenica. Ne mislim da ima lošu nameru. Najviše boli kad neko uzme nečije dete u usta. Ona je i dalje devojka mog druga. Obećala sam da je nikad više neću uvrediti i tu stavljam tačku na to - rekla je Keti.

Da li misliš da će vaše prijateljstvo opstati napolju ako on ostane sa Anđelom?

- Ne znam. Što se mene tiče da, ali sa njegove strane, videćemo. Meni je bitno da je on srećan kao moj drug - rekla je Keti.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić