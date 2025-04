PREOTEO SAM JE VEĆ JEDNOM: Haos u programu uživo - Palo suočavanje Keti i Ace Kockara, on spomenuo intimne odnose, njoj se DIGLA KOSA NA GLAVI (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' Joca Novinar i Stefan Milošević Panda uključili su Acu Kockara.

Aca Kockar se osvrnuo na njegovo učešće u Eliti 8, pa i na njegov ljubavni odnos sa Katarinom Samardžić Keti.

- Povod mog uključenja je što moram da pohvalila Katarinin izgled. Da je tako držala do sebe unutra bilo bi manje rasprava između nas dvoje - rekao je Aca.

Imaš li nešto da joj kažeš i poručiš? Takođe se spekuliralo o intimnim odnosima.

- Ja nigde nisam rekao da je došlo do naših intimnih odnosa. Jedino može da se protumači sa mog storija gde sam je opleo. Nastavak je bio: "Da li ga je bilo ili nije...", ostavio sam prostora. Sa moje strane možda nije džentlmenstki što sam iznosio. Sve što sam iznosio i dalje stojim iza toga. To su stvari koje su meni stizale od Sneže i neke adminke. To je o nekim njenim silnim dzugovanjima, za alkoholizam, za sastajanje sa trenutnim Elitarima, sa Ivanom, Kačavendom. Ne plašim se ako žena hoće da me tuži - rekao je Aca.

- Ja sam dobila sve te glasovne poruke, ali ne želim da se bavim time - rekla je Keti.

- Nije opravdanje od trenutka mog izlaska da polupana glava priča. Bocnuo sam je za to što joj niko nije došao oko Nove godine - rekao je Aca.

- Ti odlično znaš koga ja samo od porodice imam, jedino ti to zameram i te tri tačke - rekla je Keti.

- Ja ti se javno izvinjavam za te reči, ako želiš da prihvatiš - rekao je Aca.

Šta kažeš za to što je Keti sada zauzeta? Da li ćeš je preoteti?

- Već jednom sam je preoteo - rekao je Aca.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić