IMAM DETE, PUSTI ME DA BUDEM BOLJE: Stefani preklinje Munju da se skloni od nje da se smiri, on ne odustaje (VIDEO)

Urlici odzvanjaju kućom!

Kako su učesnici otišli od Munjeza i Stefani, Grujićeva je počela da jeca i urla na njega, preklinjajući ga da se skloni od nje.

- Molim te pusti me, vidiš da mi nije dobro, imam sina kući, Munjo, nemoj da mi radiš ovo - kukala je Stefani.

- Imam i ja sina pa radiš ti ovo - rekao je Munjez.

- Ja ga čuvam, ja ga finansiram, ja sam došla ovde da me gaze svi zbog njega! Dok ne izađeš, ovako je! Nisam dobro Munjo, boli me ku*ac za sve bre - jecala je Stefani.

- Ne napadam te čoveče, ja se s tobom ne svađam - rekao je Munjez.

- Pusti me bre, imam dete bre, pusti me čoveče, pusti me da budem bolje zbog sebe. Boli me ku*ac za Daču, ako ćutim zato što muvaš Enu i Anu, ako ćutim zbog toga iako bih vam je*ala mater, pusti me da ćutim - plakala je Stefani.

- Uradila ti je verenica ovo - rekao je Munjez.

- Večeras nije verenica, večeras si ti - ponavljala je Stefani.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić